عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

صدى البلد

وافق المجلس الأوروبي، اليوم، على النتائج التي تم التوصل إليها والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة خلال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2021 - سبتمبر 2022).


وشدد المجلس- في بيان اليوم الاثنين- على أن تعددية الأطراف تظل أكثر الوسائل فعالية لإدارة العلاقات العالمية بطريقة تعود بالفائدة على الجميع. لذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تعزيز التعددية الفعالة من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة العالمية للتوصل إلى حلول عالمية مشتركة، من أجل ضمان عالم أكثر أمانًا واستقرارًا، وانتعاش عالمي مستدام وشامل من جائحة كورونا. 


وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دعم الأمم المتحدة باعتبارها المنتدى الذي لا غنى عنه للتعاون الدولي وحجر الزاوية للنظام متعدد الأطراف، الحريص على احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

 
في ضوء ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي المساهمة في التنفيذ الفعال لإصلاحات الأمم المتحدة، والعمل معًا من أجل أمم متحدة أكثر ملائمة للتحديات العالمية والجغرافيا السياسية للقرن الحادي والعشرين.


وفي العام المقبل، سيركز الاتحاد الأوروبي على الأولويات الرئيسية مثل إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كورونا، وجعل العالم أكثر أمانًا وتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان، وكسب السباق ضد تغير المناخ واستعادة العلاقة مع الطبيعة، وتشكيل الأجندة الرقمية العالمية.


وأكدت النتائج التي تم التوصل إليها أنه في ظل عالم سريع التطور، تعد الشراكة القوية والديناميكية بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وينبغي تعزيز هذا التعاون من خلال إقامة قمة منتظمة بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ترشيحاتنا

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ