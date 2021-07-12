3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

اتخذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” مجموعة من القرارات المهمة الخاصة بمباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها السبت المقبل بين الأهلى وكايزر تشيفز .



وقرر الكاف تطبيق نظام الفقاعة الطبية على فريقى الأهلى وكايزر تشيفز خلال تواجد بعثتى الفريقين فى المغرب وتم إخطار الناديين بهذا القرار للالتزام التام به .



وجاء قرار الكاف بتطبيق نظام الفقاعة الطبية فى ظل رغبة المسئولين فى الخروج بالمباراة إلى بر الأمان ومواجهة تفشي فيروس كورونا خلال الوقت الراهن .



كما قرر الكاف خضوع بعثتى الأهلى وكايزر تشيفز إلى مسحتين لـ كورونا ، منها واحدة قبل مغادرة أى فريقه لبلاده والثانية قبل المباراة بـ 48 ساعة فقط وذلك بإشراف تام من قبل المركز الطبي التابع للكاف .



وقرر الكاف اقتصار المؤتمر الصحفى الخاص بالنهائى على المدربين واللاعبين فقط وبثه عبر الموقع الرسمي .



وتقام المباراة النهائية بين الأهلى وكايزر تشيفز بدون حضور جماهيري وذلك بناء على رغبة السلطات المغربية والتى رفضت بشكل قاطع حضور أى جماهير فى المباراة نتيجة انتشار كورونا بشكل مكثف خلال الوقت الحالى .



وكان “ كاف ” اختار باسيفيك ندابيهاوينيمانا كحكمًا للمباراة، على أن يساعده الكاميروني إلفيس نجوجوي، والأوغندي لي أوكيلو وتم تعيين المغربي رضوان جيد حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه مواطنه زكريا برينسي.

وتأهل النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي بعد إقصائه الترجي التونسي من دور نصف النهائي، فيما أقصى كايزر تشيفز فريق الوداد البيضاوي المغربي.



تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المشاركة مع الفريق أمام كايزر تشيفز فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

ويأتى تأكد غياب ناصر ماهر وأحمد بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي بمعسكره المغلق المقيم فى القاهرة استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .



وجاء قرار انضمام ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام إلى معسكر منتخب مصر الأولمبي بالتنسيق بين شوقي غريب مدب الفراعنة وموسيمانى المدير الفنى للأهلى ، على ان ينضم الرباعى الأخر محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن إلى المنتخب الأولمبي عقب خوض نهائى دوري أبطال إفريقيا .

