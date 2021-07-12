استشاري نباتات طبية يوضح فوائد كورس الأناسيليوم للقضاء على السمنة.. فيديو

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري نباتات طبية، إن كورس الأناسيليوم يتكون من بودرة أناناس، وبودرة سيليوم، وكروم، وفانيليا، وفيتامين C، معقباً: "مجموعة مكونات في عبوة واحدة.

وأضاف خالد غزالي، خلال لقائه مع برنامج "سفرة وطبلية" المٌذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تناول هذا الكورس قبل الغداء، مشيراً إلى أن الألياف الموجودة في الكورس تعمل على سد الشهية، من خلال غلق جزء كبيرة من المعدة، وبالتالي يتناول الفرد كميات قليلة من الطعام والشراب.

وأوضح استشاري نباتات طبية، أن الألياف الغذائية الموجودة في الكورس تعمل أيضاً على امتصاص المياه، وبالتالي تملء جزء كبير من المعدة، مما يؤدي إلى تناول كميات صغيرة من الطعام.

وتابع خالد غزالي استشاري نباتات طبية أن الألياف الغذائية الموجود في الكورس تعمل على الإلتصاق بالدهون الموجودة في الجسم، وتقوم بإخراجها مع الفضلات، وبالتالي لن يتأثر الجسم بكمية الطعام والدهون التي تدخل الجسم.

توت بري ومضادات أكسدة.. أحمد غزالي يوضح مكونات كورس الحرق

وقال أحمد خالد غزالي استشاري نباتات طبية، إن فقدان الوزن يتطلب نضوج فكري وقوة وإرادة، متابعا أن كورس الحرق الدبل يحتوي على مواد طبيعية تعمل على حرق الدهون.



وأشار خالد غزالي إلى أن كورس الحرق الدبل يحتوي على التوت البري، الذي يعمل على تنشيط نظام الحرق بالجسم، ويساعد على تكسير الدهون والأكسدة.



وتابع استشاري نباتات طبية أن الكورسات العلاجية لمريض السمنة تعمل على تكسير الخلايا الدهنية، وتحويلها لطاقة .

وأشار إلى أن مريض السمنة يزداد في الوزن يوميا، وذلك الذي يسبب تحول السعرات الحرارية إلى الدهون، فيما بعد.