قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يتنحى عن منصبه

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، سكوت ميلر، سيتنحى عن منصبه بعد نهاية أطول حرب أمريكية هناك.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ميلر سيكون آخر جنرال أمريكي قضى خدمته في أفغانستان.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكنزي، توجه إلى العاصمة الأفغانية كابول للتأكيد على الدعم الأمريكي المستقبلي لقوات الأمن الأفغانية.

وقال ماكنزي للصحفيين: "نعترف بأن الأمر سيتغير تماما عما كان في الماضي، ولكننا سندعم القوات الأفغانية".

وحذر ماكنزي من أن حركة طالبان ستسعى إلى الحل العسكري، للأزمة في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

