عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يتنحى عن منصبه

الرئيس الأفغاني أشرف
الرئيس الأفغاني أشرف غني وقائد القوات الأمريكية سكوت ميلر

أكد مسؤولون أمريكيون، اليوم الاثنين، أن قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، سكوت ميلر، سيتنحى عن منصبه بعد نهاية أطول حرب أمريكية هناك.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ميلر سيكون آخر جنرال أمريكي قضى خدمته في أفغانستان.

وكان قائد القيادة المركزية الأمريكية، فرانك ماكنزي، توجه إلى العاصمة الأفغانية كابول للتأكيد على الدعم الأمريكي المستقبلي لقوات الأمن الأفغانية.

وقال ماكنزي للصحفيين: "نعترف بأن الأمر سيتغير تماما عما كان في الماضي، ولكننا سندعم القوات الأفغانية".

وحذر ماكنزي من أن حركة طالبان ستسعى إلى الحل العسكري، للأزمة في أفغانستان، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
 

روسيا: توقعنا أحداث أفغانستان المُثيرة للقلق

بسبب هجمات طالبان.. دولة جديدة تعلن الرحيل عن أفغانستان

القوات الأمريكية أفغانستان حرب أمريكية قائد كابول طالبان انسحاب القوات الأمريكية

ترشيحاتنا

يصلي من شرفة المستشفى .. ظهور البابا فرانسيس عقب إجرائه عملية جراحية

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

ممتنعة عن الدفع .. جمعية المؤلفين والملحنين تعتزم مقاضاة روتانا

رئيس الإنجيلية لـ وزير الأوقاف: النسيج الوطني للمصريين حجر أساس مواجهة التحديات

إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ