صندوق تحيا مصر: نقدم منتجات الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة للأسر الأولى بالرعاية هو اعتراف مسبق بحقوق هذه الأسر فى هذا الدعم، سواء كان من أجهزة الدول المختلفة أو من خلال دعوة الرئيس السيسي بتكثيف دور منظمات المجتمع المدنى فى بداية 2019، مما أعطى دفعة قوية لوصول هذا الدعم لهذه الأسر فى مختلف الأنشطة، جانبا لجهود الدولة.

وأضاف المتحدث باسم صندوق تحيا مصر عبر زووم فى برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن جميع أنشطة صندوق تحيا مصر تحاول أن تنوع بين محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد، كاشفا أن الدراسات التى أعدت فيما يتعلق بتطوير الريف المصرى هى عامل أساسى لوصول صندوق تحيا مصر إلى هذه المناطق، مكملا أن الصندوق بدأ بـ 51 مركزا حيث أنه تم تواجد 35 مركزا في صعيد مصر.

وأشار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إلى أن مهمة الصندوق هى دراسة الحالة الاجتماعية للعديد من الأسر، التى يتم تقديم الخدمات لهم، ومن هنا يتم الاطلاع على احتياجاتهم حتى يتم توفيرها.

وأكد المتحدث باسم صندوق تحيا مصر أن القوافل الغذائية لرعاية الأيتام والمسنين تعد جزءا من محور الحماية الاجتماعية الذي يعتبر أحد المحاور الستة التي يعمل عليها الصندوق للوصول إلى كل الأشخاص المستحقين للدعم.

وأوضح المتحدث باسم صندوق تحيا مصر أن الصندوق أطلق مبادرة بالهنا والشفا بهدف الوصول بالدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية عبر فترات متقاربة طوال العام معقبًا "نقدم منتجات الدعم الغذائي لـ8 ملايين شخص سنويا".