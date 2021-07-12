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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يحتفل بـ محمد صلاح في معسكر الفريق في النمسا

صدى البلد

احتفل نادي ليفربول الانجليزي بعودة محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب عقب اجازته الصيفية 

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لمحمد صلاح 

 

وعلق الحساب الرسمي لـ ليفربول بصوره التاج وكتب : “ مو صلاح عاد ”

واعلن محمد صلاح نجم نادي ليفربول ، انتهاء اجازتة الصيفية وعودته للمشاركة فى معسكر الفريق فى النمسا ، ونشر صورة جديدة له من خلال حسابة بموقع انستجرام .

 

وعلق محمد صلاح قائلا :“ Back ”. 

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رسميا.. ليفربول يكافئ نجمه الشاب بعقد طويل الأمد

و كان نادي ليفربول الإنجليزي “ المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح” اعلن عن  قائمة الفريق التي ستشارك في معسكر النمسا، استعدادا لخوض الموسم الجديد 2020 - 2021.

وذكر نادي ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن برنامج الريدز، التحضيري للموسم، سيبدأ  يوم الاثنين 12 يوليو الجاري، بمعسكر تدريبي في النمسا.

وجاءت قائمة ليفربول لمعسكر النمسا كالتالي:

جيمس ميلنر ، أدريان ، بن ديفيز ، أليكس أوكسليد-تشامبرلين ، إبراهيما كوناتي ، جويل ماتيب ، نات فيليبس ، ديفوك أوريجي ، بن وودبرن ، ريس ويليامز ، فيرجيل فان ديك ، جو جوميز ، ترينت ألكسندر أرنولد ، كوستاس تسيميكاس ، كاويمهين كيليهر ، ساديو ماني ، محمد صلاح ، نابي كيتا ، كورتيس جونز ، تايوو أوونيي ، ماركو جروجيتش ، هارفي إليوت ، لوريس كاريوس ، تاكومي مينامينو ، جيك كاين ، لايتون كلاركسون ، مارسيلو بيتالوجا ، هارفي ديفيز ، بيلي كوميتيو ، أوين بيك ، كايد جوردون ، ماتيوز موسيالوسكي تايلر مورتون وكونور برادلي.

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