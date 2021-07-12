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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المشاط تشارك في منتدى رفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

المجلس الاقتصادي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اليوم، في حلقة نقاشية ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تحت عنوان «الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة: كيف يمكن زيادة التمويلات الحكومية والخاصة لتحفيز الاستثمار لتحقيق خطة التنمية 2030»، وذلك في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

تتناول الجلسة سبل تعزيز الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة دون زيادة حجم الديون الخارجية.

 

ومن المقرر أن يدير الجلسة سيرجي كيسليتسيا نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهومي خاراس زميل أول ونائب مدير برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية في مركز بروكنجز.

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المشاط: 25 مليار دولار لتمويل 377 مشروعًا حكوميًا وخاصًا

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اعتماد الموازنة التقديرية ل 12 شركة تابعة للقابضة للمياه عن عام 2021/2022

ويمكن متابعة البث المباشر للجلسة من الرابط التالي في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم

https://media.un.org/en/asset/k1t/k1tkuzbm5y 

 

وسيشارك في الجلسة بجانب وزيرة التعاون الدولي، يوتا أوربيلاينن المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية ونينا أنجلوفسكا متحدثة باسم المرأة في التجارة الالكترونية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وجيسون روزاريو براغانزا المدير التنفيذي للمنتدى الإفريقي والشبكة الأفريقية من أجل الغاء الديون والتنمية. 

 

وستغطي جلسات المنتدى السياسي رفيع المستوى هذا العام المباحثات حول أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الأول: القضاء على الفقر، والهدف الثاني: القضاء التام على الجوع، والهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشرك الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 

ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى HLPF هو منصة الأمم المتحدة لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 2030، لتعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويناقش هذا العام كيفية تحقيق التعافي المستدام والمرن من جائحة كوفيد19، ووضع الدول على المسار الصحيح لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.

التعاون الدولي الأمم المتحدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطة التنمية 2030 أهداف التنمية المستدامة الاقتصاد العالمى

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