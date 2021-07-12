لتلقي الإجابة.. طالب يهكر التابلت في امتحان فرنساوي الثانوية العامة ببني سويف

شهدت لجنة مدرسة أبوصير الثانوية التابعة لإدارة الواسطى التعليمية ببنى سويف، واقعة تهكير طالب التابلت الخاص به وتحميل برنامج الواتس اب لتلقى إجابات اللغة الفرنسية عليه.

ونجح مراقبو اللجنة في ضبط الطالب والتابلت الموجود عليه برنامج الواتس اب وبعض الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة الفرنسية، وتم تحرير محضر غش بالواقعة وإرساله إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم .

وفى سياق متصل، تغيب 105 طلاب وطالبات، اليوم الإثنين عن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الشعبة العلمية، من إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة المقيدين بالشعبة العلمية 10 آلاف 107 طالبات وطلاب، موزعين على 62 لجنة، وحضر منهم 10 آلاف و 2 طالب وطالبة، وغاب منهم 105 طلاب.