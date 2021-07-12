وزير الأوقاف: أنهيت صعود 12 ألف إمام من أصحاب الفكر غير الوسطي للمنابر

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حجم جهود وزارة الأوقاف فى مواجهة الأفكار المتطرفة والأئمة أصحاب الفكر غير الوسطى، مشيرا إلى أنه تم إنهاء صعود 12 إماما مرة واحدة للمنابر لأنهم أصحاب فكر غير وسطي، مؤكدا أنه لم يصعد إمام فى عهد الرئيس السيسى على المنابر دون المستوى.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لـ""الدور الخارجي لوزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني لنشر فكر وسطي في مختلف دول لعالم عن طريق الأئمة والدعاة" بلجنة العلاقات الخارجية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف".

وقال جمعة "نواجه جماعة الإخوان دينيا ونعتقد أنها خطر على الدين والدولة، وليس الأمر فيه نوعا من السياسية بل عقيدة دينية".

وأضاف "جمعة": لو أعدائنا استخدموا كل الوسائل لتشويه الدين الإسلامي لن يقوموا بتشويه مثل جماعة الإخوان الإرهابية" مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الأوقاف لن تسمح بصعود إمام للمنابر دون المستوي" مضيفا :"لم يتم يتعين إمام فى عهد الرئيس السيسسى خلال 7 سنوات دون المستوى وقد وضعنا حوكمة شديد سواء علميا أو وطنيا حتى لا نكرر أخطاء الماضي ونضمن أن من يصعد المنابر شخصيات مستنيرة"، موضحا أن قضية الخطاب الدينى الوسطى المستنير ليست قضية رفاهية بل أمن قومى بامتياز".

وتابع :" كلما تكون الدولة قوية والقوانين جيدة يتم اندثار الظواهر السلبية" مشيرا إلى أن تغيير الثقافة العامة لجيل واحد يحتاج لمدة 15 عاما وأن الأساس فى تغيير الثقافة المناهج التعليمة ثم هناك مكملات كالمساجد والمنابر الإعلامية والأسرة، إلا أن التعليم هو أساس البناء الثقافة".

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف:" بفضل الله أحكمنا سيطرتنا على المساجد، ولا يوجد أحد يصعد المنبر إلا بتصريح من وزارة الأوقاف".

وأضاف "جمعة" :" الدولة الآن أحكمت قبضتها على المساجد، وعندما نصدر تعليمات يتم تنفيذها" مضيفا :" عندما جاءت أزمة فيروس كورونا المستجد أصدرنا تعليمات بإغلاق المساجد وتعليمات بعدم صلاة العيد، وبفضل الله وبفضل قوة الدولة تم تنفيذ التعليمات" مشيرا إلى أنه لو كانت وزارة الأوقاف ضعيفة ستجد حالة من الفوضى داخل المساجد".

وبسؤال النواب لوزير الأوقاف عن زي الأئمة، أجاب الوزير قائلا:" نتعاقد مع أفضل الشركات عن زي الأئمة وقد تعاقدنا مؤخرا عن 90 ألف زي".

وبشأن مسابقات حفظ القرآن بالتفسير، قال الدكتور محمد مختار جمعة:" مؤخرا يتم عمل مسابقات القرآن بالتفسير وعلوم القرآن الكريم" موضحا أن محفظ القرآن يكون حاصلا عن مؤهل، مؤكدا أن هناك عملية من التطوير والتنمية للأئمة والخطباء ويحصلون على تدريبات بشكل مستمر على دورات علمية".

وأكد أن صعود المنابر الآن للمتميز والحاصلين على تصريح خطابة من الوزارة" لافتا إلى أن هناك مرحلة كثيرة يمر بها الإمام من أجل صعود المنبر منها مسابقة "إمام مسجد الجامع" ثم مسابقات أخري لابد أن يتخطاها الشخص من أجل صعود المنبر، كما أن هناك برامج تدريبية وعلمية وهناك منظومة قوية لتعليم وتدريب الأئمة".

وبالنسبة لسوشيال ميديا، قال الوزير إن الوزارة لها 12 صفحة عبر المواقع المختلفة سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرهم من مواقع التواصل الاجتماعي" موضحا أن يتم البث بـ12 لغة من النوافذ المختلفة، كما أنه يتم ترجمة خطبة الجمعة لـ12 لغة".

وبشأن هيئة الأوقاف، قال الوزير أن هيئة الأوقاف سجلت أعلى عائدا لها فى التاريخ وهذا يسهم فى التنمية سواء على مستوى الوزارة أو مستوى الدولة".

وأوضح أن هناك دعما كبيرا جدا من وزارة الأوقاف للمرأة، فقد تم إصدار مجموعة من الكتب لدعمها منها "نساء على عرش مصر" وغيرها من المؤلفات التي تدعم المرأة المصرية".

فيما دعا النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن يتم الاستعانة بالمفكرين والمثقفين لإلقاء خطب الجمعة وصعود المنابر.

وقال " عصام" خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية المنعقدة الآن بمجلس النواب وسط حضور وزير الأوقاف، : لماذا لم يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات وأصحاب الفكر والثقافة والتنوير لصعود المنابر.

وأشار عصام إلي أن هناك أئمة يلقون الخطب بشكل جيد لكنه أكد فى الوقت ذاته أننا بحاجة لأصحاب الفكر بجوار هؤلاء الأئمة للنهوض بوعي المواطنين وفكرهم.

فيما أكد النائب مجدي عاشور أن هناك من يستغل فكرة بناء المساجد من أجل تبوير الأراضى الزراعية والبناء عليها، مشيرا إلى أن أن هناك شكاوى ترد لهم كأعضاء مجلس نواب من موظفين وعمال تم تعيينهم بمساجد في محافظات غير التي يسكنون فيها.