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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السمنة

أخصائي تغذية علاجية يوجه رسالة مهمة لكل امرأة تعانى السمنة

محمد رحيم
محمد رحيم

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، إن هناك بعض السيدات والمواطنين يعانون سمنة فى مناطق معينة فى الجسم، ولذلك يكون لهذه الحالة طريقة مميزة، وهى الحصول على وجبات بديلة تحتوى على سعرات حرارية منخفضة.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، خلال حواره ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن خفض الوزن للسيدات أمر مهم للغاية، مؤكد أن السيدة عندما تفقد كيلو تكون نسبة الحمل أفضل.

وتابع أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة، أنه من أجل القيام بنظام صحي جيد ولفقدان الكثير من السعرات الحرارية يتم القيام بوضع تفاحة وحزمة من البقدونس وعصير برتقال بالخلاط، ومن الممكن وضع ملعقة من العسل للأطفال.


ولفت أنه من الممكن استخدام تلك الوصفة عند الشعور بالجوع بين الوجبات، معقبا: "الوصفة دي نيجاتيف كالوري".

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد رحيم ، أخصائي التغذية العلاجية وعلاج السمنة بدون جراحة ، إن علاجات السمنة تطورت على مدار 70 عاما مضت، وحتى وصلت لاستخدام النانو تكنولوجي ، في جراحات السمنة.

وأضاف الدكتور محمد رحيم ، خلال لقائه ببرنامج " ست الستات " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن النانو تكنولوجي يساعد على تصغير حجم المواد الفاعلة بالجسم ، ومن أهمها مادة الخرشوف والتي تساعد على إذابة الدهون.

 

هضم الدهون


وأشار أخصائي التغذية العلاجية، إلى أن الجهاز اللمفاوي مصرف كل السوائل في الجسم، مضيفا أن "المرارة" لها دور مهم في هضم الدهون.


وتابع  أخصائي التغذية العلاجية، أن شوربة الخرشوف مهمة جدا وتعمل على إذابة للدهون في مناطق معينة في الجسم، لافتا إلى أن هناك مادة مستخرجة من فول الصويا تعمل على أيضا على إذابة الدهون.


وأكمل أخصائي التغذية العلاجية، أن العلم تطور ووصل إلى زيادة نسبة المواد الفعالة في السنتيمتر الواحد من الأدوية، وأن نبات الخرشوف يستخدم في عملية إذابة الدهون.
 

السيدات التغذية العلاجية علاج السمنة السمنة محمد رحيم

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