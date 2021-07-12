سامح شكري يسلم رئيس الاتحاد الأوروبي رسالة من السيسي .. صور

التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي طار بها من القاهرة إلى بروكسل.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في أفادة قصيرة عن اللقاء اليوم، بأنه تناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‎سد النهضة، وليبيا وعملية السلام.

وتوجه وزير الخارجية السفير سامح شكري على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.

وشارك وزير الخارجية سامح شكري في إفطار عمل مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لتناول ملفات التعاون الثنائي، ومناقشة قضايا مهمة .

لقاء وزير الخارجية مع رئيس الاتحاد الاوروبي

لقاء وزير الخارجية مع رئيس الاتحاد الاوروبي