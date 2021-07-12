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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام حسن يقرر تصعيد 5 لاعبين للفريق الأول بالاتحاد السكندري

الخماسي الصاعد للفريق
الخماسي الصاعد للفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري

قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل لدعم صفوف زعيم الثغر، بالتنسيق مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.

ووقع اختيار حسام حسن علي كل من

أحمد عبدالجواد ( إتو ) مواليد 2002

محمد خالد مواليد 2002

سعيد إكرامي مواليد 2003 

علي خالد مواليد 2001 

أحمد محمد (ببا) مواليد ٢٠٠١

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة المقبلة أمام الزمالك بمعنويات عالية بعد الانتصار في 3 من أخر أربعة مباريات والوصول للمربع الذهبي.


كان حسام حسن قد منح  لاعبي الفرق 5 أيام راحة سلبية استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري .

ومن المنتظر أن يعقد حساك حسن فترة إعداد مصغرة عقب الراحة للاستعداد لموقعة الزمالك بالإسكندرية.

ويدرس حسام حسن خوض بعض المباريات الودية من أجل إعداد اللاعبين جيدا .


وحقق فريق الاتحاد، فوزا قاتلا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الإسماعيلية فى الجولة الـ28 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة قفز الاتحاد السكندري، إلي المربع الذهبي فى المركز الرابع برصيد 41 نقطة بينما تجمد الاسماعيلي فى المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

حسام حسن الاتحاد السكندري الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

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