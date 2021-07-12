رسائل ما قبل النهاية.. باكورة الأعمال الأدبية لعاصم فراج بمعرض الكتاب

صدر حديثا عن دار مسار للنشر باكورة الأعمال الأدبية للكاتب الشاب عاصم فراج، بعنوان «رسائل ما قبل النهاية»، واحتفل الكاتب بصدوره بمعرض الكتاب 2021، الذى ناقش عدد من القضايا الاجتماعية والحياتية المتعلقة بالذات.



وعن الكتاب، يقول عاصم فراج، إنه بدأ في كتابته منذ ثلاثة سنوات، وتحديدا في بداية فترة دراسته الثانوية، مؤكدا أنه أخذ كل هذه المدة للكتابة كي يجسد خواطره في شكل كلمات تتجسد على هيئة شاشة عابرة أمام عين القارئ، كي يرى حياة ممتزجة بكثير من المشاعر والأفكار.



وقال الكاتب عاصم فراج ، إنه حصل من قبل على مركز ثالث بمسابقة شعر العامية على مستوى محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه اتجه لكتابة الشعر منذ اكثر من عام، واشاد بالمستوى التنظيمي لمعرض الكتاب هذا العام الذي جاء في ظروف استثنائية نظرا للإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

واوضح عاصم فراج، أن شقيقته «الدكتورة سارة» هي اول من قرأت كتاب رسائل ما قبل النهاية ونال إعجابها بشدة، وأن اول من اشترى الكتاب هي كاتبة زميلة له في دار النشر تدعى «مريم» لافتا إلى أنه تلقى ردود افعال إيجابية حول الكتاب من القراء.



وأوضح عاصم فراج، أن الدعم يأتي بقوة بعد وصول اي فرد لهدفه المنشود، مشيرا الى أنه بدأ في كتابة رسائل الكتاب منذ ان كان في مرحلة الدراسة الثانوية، لافتا إلى أنه كان ياخذ من الكتابة سبيلا للخروج من الطاقة السلبية لافتا إلى إنه اخذ فكرة تجميعها في كتاب بعدما اشاد المحيطين به بهذه الرسائل وفكرتها، وبالفعل قام بجمعها وإضافة كتابات عليها، موضحا أن هذا الكتاب خرج من رحم المعاناة والضغط النفسي.

كتاب رسائل ما قبل النهاية

يدور كتاب «رسائل ما قبل النهاية» حول العديد من المواضيع من بينها: الانتحار، والاشتياق، والذكريات، وحب الطفولة، وانفصام الشخصية، وأشياء أخرى.

والكتاب عبارة عن خواطر على هيئة رسائل خرجت من القلب إلى الورق، وتشمل كتابات حبيب لحبيبته، وكلمات حزينة، وحديث الكاتب عن نفسه، بالإضافة إلى مواضيع في الحياة اليومية.

وحرص الكاتب عاصم فراج، على كتابة رسائل مجلده الجديد بعناية ليتمكن القارئ من عيش حياته والشعور بالكلمات، وكأنه هو من كتب هذه الكلمات.