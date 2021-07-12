دينا أبو السعود تقدم نصائح للفتيات لحماية بشرتهن من أشعة الشمس

قدمت الدكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي، عدة نصائح في غاية الأهمية للفتيات لحماية بشرتهن في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت دينا أبو السعود، لبرنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن البشرة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة تتعرض لعدة مشاكل، موضحة أن هناك عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار في التعامل مع فصل الصيف للحفاظ على بشرة جيدة.



وأضافت دينا أبو السعود، أنه يجب تناول المياه بشكل مكثف في فصل الصيف، والنوم لفترات كافية، واستخدام كريم بينكي.



قالت الدكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي يعمل على تفتيح البشرة من خلال احتوائه على مستخلص الشاي الأخضر الذي يعتبر مضاد للأكسدة، ويمنع ظهور الحبوب.



وتابعت "أبو السعود"، خلال حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يزيل الخلايا الميتة والهالات السوداء، ومناسب جدًا لأصحاب البشرة الحساسية.



ولفتت إلى أن كريمة بينكي من الممكن أن يستخدم تحت العين، خاصة أنه يحتوي على مستخلص الشاي الأخضر المناسب لأصحاب البشرة الدهنية.

دينا أبو السعود: كريم بينكي حل السحري لمقاومة أشعة الشمس

قالت الدكتور دينا أبو السعود، المستشار الطبي، إن كريم بينكي يعتبر الحل السحري لمقاومة أشعة الشمس، خاصة ان مكوناته طبيعية، ولا يؤدي إلى أي أثار جانبية.



وتابعت "أبو السعود"، أن كريم بينكي مختلف عن أي كريم واشتهر بصورة كبيرة للغاية، خاصة انه يحتوي على توت بري ومستخلص عرف السوس وفيتامين سي ، و وزبدة الكاكاو لتطريب البشرة وتحفزي انتاج الكولجين .



ولفتت إلى أن التوت البري المتواجد في كريم بينكي يعمل على توحيد لون البشرة بصورة كبيرة، كما أن يزيل البقع الناتجة من أشعة الشمس إلى حد كبير.

