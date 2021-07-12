إحباط تهريب 26 قطعة ذهبية بوزن ٤٢٠ جرام عبر مطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، محاولة راكب تهريب كمية من المشغولات الذهبية أخفاها حول جسده.

وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف محمد سمير مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، ولم يسفر تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة ويدويا بواسطة عماد سيد مأمور الجمرك وإشراف احمد البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، عن وجود شئ مخالف.

وقام رأفت وهيب مدير الجمرك بمناظرة جواز سفر الراكب وتلاحظ له قصر مدد سفره وتردده فكلف كل من عماد سيد حسين وخالد الديب مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود 26 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن يقارب ٤٢٠ جرام خبأهم الراكب حول جسده، وأمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.