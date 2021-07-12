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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات| 3 مليارات درهم سيولة أسهم الإمارات خلال جلستين

أسواق المال الاماراتية
أسواق المال الاماراتية

عززت أسواق المال الإماراتية من مكاسبها في جلسة منتصف الأسبوع بدعم من استمرار نشاط شريحة من الأسهم القيادية مع انضمام أسهم جديدة إلى قائمة الرابحين .

وذكر تقرير صادر عن وكالة أنباء الإمارات " وام" بلغت قيمة الصفقات المبرمة في ختام التعاملات نحو 1.56 مليار درهم ما فع من قيمتها خلال جلستين إلى نحو 3 مليارات درهم تقريبا .

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وكان المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية نجح في اختراق حاجز 7000 نقطة مجددا والتي تخلى عنها في وقت سابق أكثر من مرة، لكنه صمد هذه المرة وأغلق عند 7022 نقطة بزيادة نسبتها 0.42% ،مما يعزز من قوته في الصعود إلى مستويات جديدة خلال الأيام القادمة .وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام عند مستوى 2758 نقطة .

وعلى مستوى حركة الأسهم في سوق العاصمة فقد واصل سهم ألفا أبوظبي إرتفاعه إلى مستوى 22.88 درهم وبلغت قيمة الصفقات المنفذة عليه 156 مليون درهم فيما استقر سهم العالمية القابضة عند 126.30 درهم بتداولات بلغت قيمتها 310 ملايين درهم .

وارتفع سهم بنك ابوظبي الأول الى 16.34 درهم وسهم اتصالات 22.30 درهم وادنوك للتوزيع 4.38 درهم.

وبلغت قيمة التداول في ابوظبي 1.415 مليار درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة 254 مليون سهم نفذت من خلال 6000 صفقة.

وعلى الجانب الآخر ارتفع سهم إعمار إلى 4.03 درهم وسهم إعمار للتطوير 3.75 درهم وسهم امان 1.02 درهم وشعاع 64 فلسا .وبلغت قيمة التداول في دبي نحو 142 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 98 مليون سهم نفذت من خلال 2074 صفقة.

 

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