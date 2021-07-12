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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير تسويق عقاري: مرسى علم من أفضل المدن السياحية في العالم.. فيديو

طارق إسماعيل
طارق إسماعيل

قال طارق إسماعيل، مدير المبيعات والتسويق لـ الشركة المصرية للتطوير العقاري، إن مدينة مرسى علم تعتبر من أفضل المدن السياحية في العالم.

 

وأضاف "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن شبكة الطرق والمحاور التي حدثت في مصر مؤخرا سهلت التنقل داخل مصر بين المدن في أقل وقت ممكن.

 

وأشار طارق إسماعيل، إلى أن الشركة المصرية لديها 6 مشاريع في مرسى علم، مردفا: "لدينا أفضل شاطئ في مصر في مشروعنا بمرسى علم وهو شاطئ مصنف الثالث على العالم".


السوق العقاري المصري


كشف المهندس رأفت ماهر، خبير التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري سيشهد استقطاب عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية بالإضافة إلى دخول شركات كثيرة في مصر السوق العقارية نظرًا لزيادة حجم أعماله وارتفاع معدلت ربحيته ونموه، مشيدا بدور الدولة في اختصار الإجراءات الروتينية بالإضافة إلى التيسيرات القانونية لدعم الاستثمار العقاري وقطاع العقارات، وهو ما يشجع الشركة لدراسة الدخول في شراكات حكومية وأخرى خليجية بالإضافة إلى تنفيذ صفقات استحواذ على شركات عقارية.

 

وأشاد ماهر، خلال تصريحات صحفية، بما أسماه التوسعات العمرانية، معتبرًا أن تلك المشروعات تستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، كمشروع العاصمة الإدارية في محور منطقة شرق القاهرة، التي يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية في مصر.

 

وأكد ماهر، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، تمثل دعما حقيقيا للسوق العقاري مؤكدًا أن مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقاري تصب فى مصلحة القطاع العقارى، وتمثل الحل السحرى لمشكلة القطاع العقارى فى مصر، ولكن هناك بعض التحديات التى تقف عقبة أمام استفادة القطاع الخاص من تلك المبادرة، منها شرط جاهزية الوحدة وتشطيبها بالكامل، وعدم ربط تمويل المشروعات بالتمويل العقارى، فضلا عن الورقيات التى تشترطها البنوك من أجل الحصول على قرض تمويل العقارى.

 

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