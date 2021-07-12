طارق إسماعيل يكشف تفاصيل مشروع مرسى أدريس.. فيديو

كشف طارق إسماعيل، مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية للتطوير العقاري، تفاصيل مشروع مرسى أدريس.



وقال "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إن مدينة مرسى علم تعتبر من أفضل المدن السياحية في العالم.

وأضاف "إسماعيل"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مدينة مرسى علم بها مطاران نظرا للإقبال السياحي على المدينة، هما مطار مرسى علم الدولي ومطار برنيس الدولي.

وأشار مدير المبيعات والتسويق بالشركة المصرية للتطوير العقاري،: "مشروع مرسى أدريس في مدخل مدينة مرسى علم هو مشروع 7 نجوم، ذو تصميم عالمي.. وهو يعتبر أول فندق يضم بحرا بداخله، إضافة إلى وجود 6 حمامات سباحة، وتم تنفيذ 40% من المشروع والاستلام بعد عامين من التعاقد".



وأوضح أن شبكة الطرق والمحاور التي حدثت في مصر مؤخرا سهلت التنقل داخل مصر بين المدن في أقل وقت ممكن، معقبا: "مفيش حاجه اسمها بعيدة".

وأشار طارق إسماعيل، مدير المبيعات والتسويق بلشركة المصرية للتطوير العقاري، إلى أن الشركة المصرية لديها 6 مشاريع في مرسى علم، مردفا: "لدينا أفضل شاطئ في مصر في مشروعنا بمرسى علم وهو شاطئ مصنف عالميا برقم 3 على العالم".

السوق العقاري المصري



كشف المهندس رأفت ماهر، خبير التطوير العقاري، أن السوق العقاري المصري سيشهد استقطاب عدد كبير من الشركات العقارية الخليجية بالإضافة إلى دخول شركات كثيرة في مصر السوق العقارية نظرًا لزيادة حجم أعماله وارتفاع معدلات ربحيته ونموه، مشيدا بدور الدولة في اختصار الإجراءات الروتينية بالإضافة إلى التيسيرات القانونية لدعم الاستثمار العقاري وقطاع العقارات، وهو ما يشجع الشركة لدراسة الدخول في شراكات حكومية وأخرى خليجية بالإضافة إلى تنفيذ صفقات استحواذ على شركات عقارية.

وأشاد ماهر، خلال تصريحات صحفية، بما أسماه التوسعات العمرانية، معتبرًا أن تلك المشروعات تستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني، كمشروع العاصمة الإدارية في محور منطقة شرق القاهرة، التي يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 10 ملايين نسمة بحلول 2030، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية في مصر.

وأكد ماهر، أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، تمثل دعما حقيقيا للسوق العقاري مؤكدًا أن مبادرة الرئيس السيسى للتمويل العقاري تصب فى مصلحة القطاع العقارى، وتمثل الحل السحرى لمشكلة القطاع العقارى فى مصر، ولكن هناك بعض التحديات التى تقف عقبة أمام استفادة القطاع الخاص من تلك المبادرة، منها شرط جاهزية الوحدة وتشطيبها بالكامل، وعدم ربط تمويل المشروعات بالتمويل العقارى، فضلا عن الورقيات التى تشترطها البنوك من أجل الحصول على قرض تمويل العقارى.

