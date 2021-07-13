عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|غرفة الشارقة تعزز البرامج التنموية في "الشرقية" و"الوسطى"

غرفة صناعة وتجارة
غرفة صناعة وتجارة الشارقة

أعلنت إدارة الفروع في غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إنجاز وتنفيذ البرامج المطروحة في خطتها التشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة نجاح فروع الغرفة الأربعة في مناطق الذيد وكلباء وخورفكان ودبا الحصن في تحقيق جميع المستهدفات وتنفيذ كافة البرامج المخطط لها.

وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الاماراتية "وام"، أن إدارة الفروع في الغرفة حرصت على مواصلة الارتقاء بدورها في تعزيز وتطوير أدائها تجاه أعضائها المنتسبين وخدمتهم على أكمل وجه من خلال إطلاق جملة من المشاريع والمبادرات الحيوية والمبتكرة حيث يتم تقديم خدمات العضوية عن طريق الموقع الإلكتروني للغرفة بالاضافة إلى التعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية ومراكز تسهيل مما سهل على أصحاب المنشآت في تخليص اجراءات المعاملات إلكترونيا الأمر الذي إنعكس إيجابا في ارتفاع عدد العضويات الجديدة في فروع الغرفة وإنجاز ما يقارب 25 بالمائة من العضويات المجددة.

اقتصاد الامارات| 3 مليارات درهم سيولة أسهم الإمارات خلال جلستين

اقتصاد الإمارات|مجلس إدارة غرفة الشارقة يواصل إجراءات تعزيز مكانة الإمارة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال

وأكد خليل محمد المنصوري مدير إدارة فروع غرفة تجارة وصناعة الشارقة حرص فروع الغرفة على تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى مجتمع الأعمال المحلي من خلال جودة الخدمات ومستوى الأداء العام والارتقاء بمختلف أنشطتها وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية ، انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من مجلس إدارة غرفة الشارقة .

 

وأشار إلى أن فروع الغرفة الأربعة حرصت على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 سواء عن طريق المنصات الذكية التابعة للغرفة أو من خلال تنظيم زيارات ميدانية ولقاءات مع القطاع الخاص للتعرف على احتياجاتهم وإيصالها إلى المؤسسات الحكومية المعنية و تنظيم ورش عمل للأعضاء المنتسبين والعديد من البرامج التدريبية لموظفي إدارة الفروع لصقل مهاراتهم وتقديم خدمات تلبي احتياجات مجتمع الأعمال.

ونوه المنصوري بأن فروع الغرفة وضعت تصورا كاملا وخطة شاملة وواضحة للنصف الثاني من العام الجاري للإسهام في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية لغرفة الشارقة ومواصلة الارتقاء بدورها بما يدعم خطط واستراتيجية دولة الإمارات للخمسين عاما المقبلة والتي ستتضمن العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع ومؤشرات الأداء لتحقيق النتائج المرجوة .

وعزّزت غرفة الشارقة برنامج مبادراتها المخصص لدعم مسيرة التنمية في المنطقة الشرقية والوسطى من الإمارة عبر تطوير فعاليات اقتصادية مبتكرة تركز على تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المنطقتين ومضاعفة الفرص الاستثمارية فيهما وتحسين بيئتهما التنافسية ومن أبرزها مهرجان الذيد للرطب الذي تستعد الغرفة لإطلاق فعالياته خلال الفترة من 22- 25 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد و يعد واحدا من أهم الفعاليات التراثية والاقتصادية والاجتماعية التي رسخت مكانة مدينة الذيد في مجال زراعة النخيل والمساهمة في دعم ملاكه والمزارعين ، إلى جانب العديد من الفعاليات التي تنظمها الغرفة مثل مهرجان "المالح والصيد البحري" في مدينة دبا الحصن وغيرها العشرات من الأنشطة الاقتصادية التي تصب جميعها في إطار سعي الغرفة لدعم وتعزيز البرامج التنموية التي تشهدها المنطقتين وتطوير واقع القطاع الخاص ودعمه وتلبية احتياجاته.
 

اقتصاد الامارات مال واعمال اخبار الخليج غرفة تجارة وصناعة الشارقة البرامج التنموية

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| 5.3 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

ترشيحاتنا

تامر حسني يطرح أحدث أغانيه "بحبك".. فيديو

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟ أزهري يرد

وزير التعليم: دفعة الثانوية العامة الحالية "تاريخية"

رفض مساعدتي| رامي صبري يتحدث عن شقيقه الراحل.. فيديو

مكالمات تهديدية وغضب.. رواية تثير غضب أهالي قرية كاملة

تامر حسني يوجه رسالة للشباب: لو مش عاجبك مكانك غيره أنت مش تمثال ولا شجرة.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هل صام النبي العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ