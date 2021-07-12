ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

ينتشر المتحور "دلتا" من فيروس كورونا كالنار في الهشيم في دول عدة حول العالم، ويحذر الخبراء من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الحالات اعتباراً من هذا الصيف في حال لم يتم لجمه بسرعة، خصوصاً أن فاعلية اللقاحات تنخفض في منع الاستشفاء لدى المصابين به.

وبات المتحور الجديد دلتا الذي رُصد للمرة الأولى في الهند، شديد العدوى ومنتشراً في 100 بلداً على الأقل بينها بريطانيا والولايات المتحدة حيث أصبحت السلالة السائدة فيما لم تسلم فرنسا بدورها منها.

كما يُعد هو الأكثر عدوى من بين أي فيروس من سلالة كورونا التي تم تحديدها حتى الآن بنسبة 60 بالمئة مقارنة بالسلالات الأخرى نظرا لتغير بعض الأحماض الأمينية فى تغييره مما ادى الى قوة وسرعة فى العدوى واختراق الجسم ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، وينتشردلتا بسرعة كبيرة للغاية في جميع أنحاء العالم، ويتسبب في إدخال المصابين إلى المستشفيات بنسبة أكبر، كما تنخفض فاعلية اللقاحات بدرجة ضئيلة أمامه.

وبناء على أبحاث بريطانية، تبلغ نسبة فعالية لقاح "فايزر" 88% في الحماية من الأعراض المصاحبة للإصابة بالمتحور "دلتا"، لكن هذه النسبة تنخفض إلى 33% لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح نفسه.

وقد وجد أن طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا تنتشر في أغلب الدول العربية لا سيما ليبيا وتونس والعراق.

ولابد من الإعتراف بأن الانتشار السريع لهذا المتحور يثير الكثير من الخوف والقلق ، مما يتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية والالتزام لعدم وصول هذا المتحور إلى مصر.

ولا بد من الإعتراف بأنه هناك حالة من الاستهتار بين المواطنين والشعور بالأمان الزائد بأن أزمة كورونا انتهت وخصوصا منذ بداية فصل الصيف ، وربما هذا ما حدث فى دولة تونس الشقيقة والتي انهارت منظومتها الصحية بسبب ثقة مواطنيها وشعورهم بأن الأزمة قد انتهت ومن ثم استهتارهم بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى اللازم .

وهنا تظهر بشدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين الانتهاء من تطعيم كافة المواطنين بلقاح كورونا، مع ضرورة المحافظة على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في ظل اقتراب عيد الأضحى المبارك ، والإجازات الصيفية.

ويؤكد العلماء والمتخصصين بأن متحور دلتا يقترب جدا من مصر، ومتوقع وصوله في سبتمبر المقبل إن لم يكن قبل ذلك ، وعلينا التعلم والإتعاظ من التجربة التونسية المؤلمة التي تشهد انتشارا مخيفا للفيروس.

وتقع خطورة المتحور دلتا الشهير فى سرعته على الانتشار التى تؤدي إلى تقليل نسبة الأجسام المضادة التي تتكون بالجسم من خلال الحصول على اللقاح، وهو ما يفرض الحاجة إلى الحصول على جرعة تعزيزية تنشيطية تقاوم هذا المتحور.

ومن المعروف أن اللقاحات لا تمنع الإصابة بكورونا وإنما بناء على الأبحاث والنتائج المؤكدة فإنها تقلل من الإعراض عند الإصابة وتقلل أيضا من نسبة الوفاة بالفيروس بشكل كبير، وبالتالي فإن منح جرعة تعزيزية لمن حصل على جرعتين بالفعل، تتعزز المناعة بشكل كبير، وهو ما يقلل من مضاعفات الإصابة وزيادة حماية الجسم بدرجة أكبر وليحفظنا الله جميعا وإياكم .