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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نحن نحبك وفخورون بك..الننى يدعم ساكا بعد إهداره ركلة جزاء أمام ايطاليا..شاهد

صدى البلد

دعم محمد الننى لاعب نادى ارسنال ، زميله في الفريق وجناح منتخب إنجلترا الشاب، بوكايو ساكا، بعد الانتقادات التي تعرض لها عقب إهداره ركلة الجزاء الأخيرة لمنتخب إنجلترا أمس، الأحد، في نهائي كأس أمم أوروبا، ليمنح المنتخب الإيطالي لقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

 

ونشر الننى صورة له مع ساكا من خلال حسابه على “ انستجرام ” وعلق قائلا " أخي، نحن نحبك وفخورون بك كثيراً".

 

وحرص نادي آرسنال على تقديم الدعم الكامل للاعب الفريق الشاب بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم ، بعدما أهدر ركلة جزاء في مباراة الأمس ضد منتخب إيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا يورو ٢٠٢٠.

وأهدرت إنجلترا 3 ركلات ترجيح عن طريق كل من ماركوس راشفورد وجادون سانشو وبوكايو ساكا، مما أدى إلى تعرضهم لهجوم عنصري.

وكتب آرسنال عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يمكن أن تكون كرة القدم قاسية للغاية، ولكن من أجل شخصيتك وسماتك وشجاعتك، سنكون دائمًا فخورين بك".

وأضاف: "لا يسعنا الانتظار حتى تعود إلينا ساكا".

أرسنال النني ساكا انستجرام

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