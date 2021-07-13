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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صفحة جديدة في مجال المطاعم

روبوت يصنعها .. أول مطعم يقدم بيتزا محضرة آليا دون تدخل بشري.. فيديو

طباخ الي
طباخ الي

يقدم مطعم في وسط باريس تجربة مميزة لزبائنه إذ يتيح لهم تناول شطائر بيتزا محضرة على يد روبوت من دون أي تدخل بشري، ما قد يسرّع فتح صفحة جديدة في مجال المطاعم عنوانها «الطباخون الآليون».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يُعد مطعم «باتزي» الصغير الواقع في حي بوبور في العاصمة الفرنسية، ثاني مطعم من هذا النوع يفتح أبوابه، بعد مطعم مشابه افتُتح في نوفمبر 2019 في مركز «فال دوروب» للتسوق شرق باريس.

طباخ آلي 

وفي استطاعة الروبوت في مطعم «باتزي»، الذي يعمل خلف واجهة زجاجية، صنع بيتزا في غضون خمس دقائق، على مرأى من الزبون الذي يرسل طلبه عبر جهاز آلي موضوع في المكان.

ويمد الروبوت بذراعه الآلية العجين، ثم يضع صلصة الطماطم، ويضيف الحشوة (وهي الخطوة الوحيدة التي تحصل بعيداً عن نظر الزبون)، قبل أن يضع البيتزا في الفرن ويخرجها ثم يجهزها في صندوق التوصيل الخاص بها.

طباخ

ويمكن للروبوت صنع ما يصل إلى 80 شطيرة بيتزا في الساعة، بسعر يتراوح بين 7 و13.6 يورو (8.3 و16 دولارا)، مع ضمانات خاصة بجودة المنتجات (عجين طازج وخضراوات عضوية وأجبان من أنواع محمية قانوناً).

وتقتصر مهمة الموظفين في المكان على تبسيط العلاقات مع الزبائن وإدارة الطاولات القليلة في الموقع، لكنهم لا يتدخلون البتة في عملية التصنيع.

ويطمح «باتزي» لكي يصبح سلسلة حقيقية لمطاعم الوجبات السريعة، عملاً بنموذج مشابه لشبكات رئيسية في هذا القطاع، وفق فيليب غولدمان المدير العام لهذه الشركة التي تضم 35 شخصاً اليوم.

ويقول جولدمان: «نحن بصدد الانتهاء من التوقيع على افتتاح مطاعم في مواقع مختلفة» في باريس، و«اعتباراً من مارس  أو أبريل ، سندخل السوق السويسرية». وقد جمعت «باتزي» رأس مال استثمارياً بقيمة عشرة ملايين يورو (12 مليون دولار) عام 2019.

وليست «باتزي» أول شركة تحاول إطلاق مطاعم للبيتزا المحضرة آلياً.

ففي الولايات المتحدة، تواصل شركات ناشئة محاولاتها في هذا المجال، رغم فشل ذريع مُنيت به شركة «زومي» التي حوّلت نشاطها في أوائل عام 2020 إلى صنع الأغلفة القابلة لإعادة التدوير بعدما أنفقت ما يقرب من 375 مليون دولار في محاولة لإنشاء شبكة مطاعم للبيتزا المحضرة على يد روبوتات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

كما جمعت شركة «بيكنيك» الناشئة التي تتخذ من سياتل مقراً، أخيراً 16.3 مليون دولار لمواصلة تطوير آلتها لصنع البيتزا في المطاعم والتي لا تزال بحاجة إلى مشغّل للعمل، خلافاً لـ«باتزي».
 

باريس بيتزا روبوت بشري المطاعم

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