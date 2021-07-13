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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الامارات|تقرير المصرف المركزي عن التطورات النقدية والمصرفية لشهر مايو 2021

مصرف الامارات المركزي
مصرف الامارات المركزي

أعلن المصرف المـــركزي أن عرض النقد  ارتفع بنسبة 0.3% من 644.4 مليــــار درهـــــم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 646.4 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021، بينما انخفض عرض النقـد بنسبة 0.3% من 1462.5 مليار درهـم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1458.5 مليـــــار درهم في نهايــة شهر مايو 2021.

وانخفض عرض النقـــد  بنسبة 0.8% من 1764.8 مليــــار درهـــــم في نهايـــــة شهر ابريل 2021 إلى 1750.2 مليـار درهـــــــم فـــي نهايـة شهر مايو 2021.

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وذكر تقرير نقلته وكالة الانباء الاماراتية " وام" وفقا للمصرف يعزى الارتفاع في عرض النقد إلى ارتفاع بمقدار 2.4 مليار درهـــــم فــــي الودائع النقديـــــة على الرغم من انخفاض النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهـــــم، فيما يعود الانخفاض في عرض النقد  إلى انخفاض بمقدار 6.0 مليار درهــــم فـــي الودائــــع شبة النقديــــــة على الرغم من ارتفاع ، ويعود الانخفاض في عرض النقد إلى انخفاض وتراجع في الودائع الحكومة بمقدار 10.6 مليار درهــــم.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021. وذلك نتيجة ارتفاع حساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 32.7% و 11.1% على التوالي، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والايداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و 28.6% على التوالي.كما ارتفع اجمالــــي الأصـــــول المصرفية شاملا بنسبة 0.4 % من 3169.3 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلـــى 3182.0 مليار درهـــــم في نهايــــــة شهر مايو 2021.

وانخفض اجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1763.2 مليار درهم في نهاية شهر ابريل 2021 إلى 1751.5 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%. يعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع بنسبة 1.4% و2.8% و0.2% و0.6% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.

انخفض إجمـــالي الودائع المصرفية بنسبة 0.1% من 1877.3 مليار درهم في نهاية ابريل 2021 إلى مليار 1874.6 في نهاية شهر مايو 2021 نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%. انخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض بنسبة 1.2% و0.1% و0.2% و1.7% في ودائع القطاع الحكومي بنسبة وودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي. 

اقتصاد الامارات مال واعمال المصرف المركزي التطورات النقدية اخبار الخليج

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