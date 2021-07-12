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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

افتتاح معرض صنع في مصر بـ جوبا غدا

صناعات حرفية
صناعات حرفية

يفتح على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ونيفين جامع وزير الصناعة والتجارة والمستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة للاستثمار غدا معرض صنع في مصر بمدينة جوبا بجنوب السودان.

 

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات له اليوم، أن المعرض يشارك فيه تسع شركات تابعه للوزارة هي شركة السكر والصناعات التكاملية وشركة ابو الهول المصرية للزيوت والمنظفات وشركه طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية وشركة قها للأغذية المحفوظة وشركة النيل للزيوت والمنظفات  وشركة إسكندرية للزيوت والصابون وشركة مطاحن شمال القاهرة وشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها وشركة تسويق الأرز .

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وأشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن المعرض سيقام في الفترة من 12 إلى 16 من الشهر الجاري مؤكدا  أن مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية  التابعة لوزارة التموين يأتي في إطار الدور الريادي للدولة المصرية في القارة الإفريقية، أضافه إلي سعي مصر الدائم لزيادة التبادل التجاري، والدعم الفني وإقامة مشروعات مشتركة بين مصر والدول الإفريقية وبالأخص دول حوض النيل.

وأكد المصيلحي إلى أن المعرض يأتي لزيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيقة وإقامة علاقات تجارية معها من خلال إنشاء مشروعات مشتركة في صناعة الزيوت، والمواد الغذائية، وصناعة السكر، والمكرونة، والأغذية المحفوظة، والعصائر، والصلصة وغيرها من الصناعات الغذائية الأخرى.

واضاف المصيلحي إلى أن التواجد فى هذا المعرض سيساهم في إيجاد فرص استثمارية كبيرة ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال مع دولة جنوب السودان الشقيقة .

 

صنع فى مصر التموين والتجارة الداخلية اخبار مصر مال واعمال

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