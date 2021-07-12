محمد عادل حسني: هدفنا رعاية الألعاب الفردية وأولوياتنا الاهتمام بالنشء

أكد محمد عادل حسني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال ، أن بداية فكرة رعايته لأبطال مصر في مختلف الألعاب كانت حينما كان يزور المغرب، وحينئها وجه إليه المرحوم اللواء أحمد فولي رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو حضور بطولة إفريقيا والتي استضافتها المغرب.

وأوضح محمد عادل حسني أنه بعد رؤيته لمستويات اللاعبين والمنافسات وبعد التفاوض قرر رعاية الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، ثم قرر رعاية الاتحاد المصري للخماسي الحديث قبل أن يقوم برعاية أحمد أسامة الجندي أحد أبرز اللاعبين المصريين المميزين والذي توج منذ أيام ببرونزية بطولة العالم للخماسي الحديث وتأهل على إثرها لأولمبياد طوكيو المقبلة.

وأضاف محمد عادل حسني أن ما شجعه على دعم ورعاية الأبطال الرياضيين هي المسئولية المجتمعية حيث نشعر بالفخر لرعاية بطل ينجح ويتألق ويرفع اسم وعلم مصر في كافة الأحداث الدولية والعالمية.

وشدد على إنه يميل لرعاية الألعاب الفردية حيث أن التعامل معاها أسهل وأيسر من التعامل مع الألعاب الجماعية مثل كرة القدم وكرة اليد، بل إن نتائجها تأتي سريعًا وتكون أكثر دقة.

وصرح بأنه يخطط لرعاية اللاعبين الصغار مستهدفًا الوصول معهم لمنصات التتويج العالمية والأولمبية بعد ترشيحهم من قبل اتحاد اللعبة، حيث أن العمل مع النشئ يؤتي ثماره بشكل أدق بعد إكسابهم الخبرات والمهرات اللازمة لتحقيق البطولات والميداليات، وهو ما يعمل عليه من خلال رعايته لهم لينشأوا على الإحتراف.

وتمنى حصول البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو المقبلة على ما لا يقل عن 3 أو 4 ميداليات.