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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة التجارة: السنغال سوق واعد وتحرص على تعزيز علاقتها مع مصر

نيفين جامع
نيفين جامع

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن من بين المحاور التي تعمل عليها، زيادة الصادرات المصرية لإفريقيا، موضحة أنه تم دراسة الأسواق التي نرغب في التصدير إليها، وتم الاستقرار على الكاميرون والسنغال.

ولفت نيفين جامع إلى أن هناك بعثة من الوزارة اتجهت للكاميرون بصحبة مجموعة من رجال الأعمال، ثم توجهت للسنغال، لافتة إلى أنه خلال زيارتها للسنغال كان يتواجد معها 42 شركة و56 رجل أعمال بقطاعات مختلفة ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، وتم عقد لقاءات مع نظيرتها السنغالية، وعقد أول لقاء لمجلس الأعمال المصري السنغالي لمناقشة أوجه التبادل التجاري بين البلدين.


وأضافت نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"ten"، اليوم الاثنين، أن السنغال سوق واعد، وأهم ما يميزها مدى حبهم لمصر، موضحة أنها شرفت بلقاء الرئيس السنغالي الذي عبر عن مدى اعتزازه بالرئيس السيسي وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بينهما، وحدث كثير من اللقاءات بين الشركات المصرية ونظرائهم السنغالية. 


وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أنه تم بحث التحديات التي تواجه تواجد رجال الأعمال بالسوق السنغالي للعمل على إزالتها، مشددة على أن نتائج الزيارة إيجابية، والتي تتمثل فيما تم إبرامه من اتفاقات، وهناك نوايا لتعاقدات أخرى. 

وأشارت إلى أن الرئيس السنغالي أكد أن رئاسة السنغال للاتحاد الإفريقي سيكون لها أثر إيجابي في إدارة ملف السد الإثيوبي.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الصادرات المصرية لإفريقيا الكاميرون السنغال

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