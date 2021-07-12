عدالة الموقف.. لميس الحديدي: مصر حققت زخما دوليا في ملف سد النهضة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر حققت زخما دوليا في ملف سد النهضة، مضيفة:" حملنا مجلس الأمن مسؤوليته الرئيسية لحفظ الأمن والسلم الدوليين".



وأضافت لميس الحديدي في برنامجها " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون "، أن وزير الخارجية سامح شكري التقى برئيس المجلس الأوروبي، والتقى بعدد من وزراء خارجية الدول الاوروبية .

وتابعت لميس الحديدي :" وزيرة خارجية السودان توجهت إلى موسكو من أجل التباحث والنقاش حول عدالة موقف مصر والسودان في ملف سد النهضة ".

لقاء سامح شكري ورئيس المجلس الأوروبي



التقى ‎سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأثنين، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي طار بها من القاهرة إلى بروكسل.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في أفادة قصيرة عن اللقاء اليوم، أنه تناول العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية، وفي مقدمتها قضية ‎سد النهضة، وليبيا وعملية السلام.

وتوجه وزير الخارجية السفير سامح شكري على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة يبحث خلالها دعم التعاون واستعراض آخر التطورات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي.

العلاقات الثنائية



وتناول وزير الخارجية خلال اللقاء سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي والارتقاء بمجالات التعاون إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، علاوة على التطلُع لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر.

واستعرض شكري بشكل مفصل خلال اللقاء الموقف المصري إزاء قضية سد النهضة والوضع الراهن في هذا الصدد.

وتم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا على ضوء نتائج مؤتمر برلين 2، وآخر تطورات القضية الفلسطينية والمشهد في شرق المتوسط.