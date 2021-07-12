شيخ المسجد كانت كلمته مسموعة.. خالد الجندي: الآن جميع شيوخ العالم يتعرضون لهجوم شديد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن جميع شيوخ العالم الإسلامي يتعرضوا لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شباب صغير.

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الإثنين، أن أهم أسباب تفكك المجتمع عدم قيام المنظومة الدينية على الاحترام، وعدم احترام الصغير للكبير، فجميع شيوخ العالم الإسلامي يتعرضوا لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شباب صغير، منبهًا إلى أن التربية على التوقير يجب أن تكون موجودة داخل المنزل وأن نربي الطفل على أن يكون له كبير.

شيخ المسجد كلمته مسموعة

وتابع: “العائلات زمان كان ليها كبير، والحارة المصرية كان ليها فتوات رجال متطلعش منهم العيبة، ولم توجد حالة تحرش واحدة بالحواري في الماضي، وكان شيخ المسجد كلمته مسموعة، وكان الصغير يحترم الكبير ويصمت عندما يتحدث.

وأشار إلى أن 85% من المشكلات الزوجية سببها أن الزوج ليس له كبير ، يمكن الرجوع إليه ويكون محل احترام من قبل الزوج، وبالتالي يمكنه حل هذه المشاكل.

ونصح كل فتاة يتقدم شخص لخطبتها أن تتأكد أن هذا الشخص له كبير تلجأ إليه عندما يظلمها أو يجور عليها، ولو لم يكن له كبير ، ففي هذه الحالة عليها أن تختار شخص متدين؛ لكون المتدين كبيره ربنا سبحانه وتعالى.

إلغاء الطلاق الشفوي

كان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد طالب في بداية حلقة اليوم الإثنين، بإلغاء الطلاق الشفوى، من أجل القضاء على ظاهرة «المعيلة» ، التي أصابت الكثير من الرجال.

ونبه إلى أن العقود قديما كانت مجرد كلمة، يلتزم بها قائلها بشدة لدرجة أن صاحبها يمكن أن يموت لتنفيذها، لكن فى هذا الزمان تجد الشخص يوقع ألف عقد ويتنصل منه بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن هذا ما يحدث فى الطلاق الآن.

وأضاف أن الرجال الآن يتعاملون بنفس المبدأ في الزواج والطلاق، فنجد الرجل يُلقي على زوجته يمين الطلاق شفويًا، ثم يهرب ويترك المسكينة لا تعرف هل هي مطلقة أم لا، منوهًا بأنه ينبغي إلغاء الطلاق الشفوى، "عشان نقضى على ظاهرة المعيلة، إللى أصابت الرجال".