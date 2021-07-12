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رئيس التحرير
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السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

حوادث غريبة
حوادث غريبة

في ظل الأحداث الجوية الغريبة التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة، اخترق مسمار معدني كبير الزجاج الأمامي لسيارة امرأة كانت تقود برفقة كلبها.

 

وفي وقت وقوع الحادث المخيف كانت «أديل سانكليمنت» أخصائية البصريات، تتجول على الطريق السريع 93 جنوبًا في أحد أحياء بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

وكانت سانكليمنت متوجهة إلى مكتبها في "براين تري" خلال صباح عاصف، ومع تساقط حبات المطر فجأة اخترق مسمار ضخم الزجاج وكاد يقتلها.

 

وتقول المرأة الأمريكية، بأنها ممتنة لأنها لم تذهل على الفور ولم تنحرف بالسيارة، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في مقتلها ىشكل شنيع، فيما لم تتعرض لإصابات خطيرة هي وكلبها.

 

وهبط المسمار الكبير على بعد بضع بوصات من مقعد السائق، والذي كان من الممكن أن يخترق جسدها ويقتلها.

 

واستقر المسمار فوق لوحة القيادة، وتعتقد سانكليمنت أنه منع اللوحة من التحرك إلى أبعد من ذلك وربما إيذاءها أو إصابة كلبها.

 

ولم يتضح على الفور ما إذا كان المسمار قد انطلق من الشاحنة أو سقط من السماء، فمن غير المعروف من أين أتى بالضبط وما إذا كان شخص قد ألقاه.

 

حوادث غريبة في أمريكا

لكن الحادث الذي وقع في حي تشارلزتاون في بوسطن هو الأشهر من بين هذه الأحداث الغريبة التي وقعت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

في فلوريدا، كانت ابنة تقود سيارتها برفقة والدتها البالغة من العمر 71 عامًا عندما اخترقت سلحفاة الزجاج الأمامي وأصابت المرأة المسنة في رأسها.

 

عانت الأم من جرح بطول نصف بوصة إلى بوصة طويلة فوق عينها وكانت لا تزال في وعيها عندما تم نقلها إلى المستشفى.

 

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