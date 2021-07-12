خيري رمضان: هيمنة سلالة دلتا على إصابات كورونا تحمل خطورة كبيرة

أكد الإعلامي خيري رمضان، أن تصريحات منظمة الصحة العالمية بخصوص ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا للأسبوع الرابع تمثل خطورة كبيرة، كما أنها تنتشر في الكثير من المناطق حول العالم.

وأضاف خيري رمضان، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هيمنة سلالة دلتا الهندية على أعداد الإصابات كلام خطير، مؤكدا أن من حصل على اللقاح لديه قدرة أكثر على مواجهة السلالة.

وأوضح أن دلتا أسرع في الانتقال بمرتين عن السلالات الأخرى، متابعًا: "سلالة دلتا تمثل شئ خطير ويجب ألا نبالغ في التخلي عن الإجراءات ونكون أكثر احترازًا خلال التعاملات".

مستجدات سلالة دلتا

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا، اليوم “الإثنين”، أنه تم رصد السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا والأكثر انتشارا بين سلالاته، في 16 دولة إفريقية حتى الآن.



وقالت أخصائية الأمراض الفيروسية في المكتب الإقليمي، نيكي جوميدي-مويليتسي، في بيان على صفحة المكتب الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه من المعتقد أن تكون السلالة "دلتا"، المكتشفة لأول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى بنسبة 30 إلى 60 بالمائة، داعية الجميع للحصول على اللقاحات المتوفرة لديهم.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن سلالة متغير دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، تفشت بشكل كبير وصارت في دول كثيرة حول العالم، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكر جيبريسوس عدد الدول التي ظهر فيها دلتا، وقال إنه وفق البيانات فقد "وصلت السلالة الآن إلى أكثر من 104 دول، ونتوقع أن تصبح سلالة سائدة في جميع أنحاء العالم قريبًا".

وقالت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الإثنين ، إنه لا ينبغي للدول أن تطلب جرعات معززة لسكانها الذين تم تطعيمهم بلقاحات كورونا في حين أن الدول الأخرى لم تحصل بعد على لقاحات COVID-19.