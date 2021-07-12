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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: أراضي الدولة كانت عرضة للانتهاك ووضع اليد قبل 2016

عمرو سليمان
عمرو سليمان

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن حصر ممتلكات الدولة يعتبر واحدا من أهم الموضوعات في الدولة المصرية الآن، خاصة الأراضي التي تملكها الدولة، حيث تنبهت القيادة السياسية لذلك مبكرًا.

وأضاف عمرو سليمان، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن النظام الحكومي خلال السنوات السابقة تضمن حصر دقيق للممتلكات الخاصة به، ودون وجد محاسبة على استغلال هذه الأراضي والمباني.

وأوضح أنه تم بدء العمل في الحصر الدقيق لهذه الممتلكات منذ عام 2016، وقبل هذا العام كانت الأراضي عرضة للانتهاك ووضع اليد، وكان ذلك السائد، لافتاً إلى أنه من ملامح الجمهورية الجديدة هي فكرة الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة.

وأشار إلى أن حجم الدولة المصرية كبير من حيث المساحة، ولكن هناك ميراث من العشوائية متراكمة لأكثر من 150 عاما، بالإضافة إلى انتهاك الأراضي العامة والتعدي عليها، منوها بأن هناك فلسفة جديدة لأداء الدولة المصرية.

أستاذ الاقتصاد TEN الدكتور عمرو سليمان القيادة السياسية الإعلامي عمرو عبد الحميد

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