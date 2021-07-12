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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني يوجه رسالة لأصدقائه ومتابعيه بعد احتفالهم بعيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

وجه محمد الننى لاعب نادى ارسنال الانجليزى رسالة لـ أصدقائه ومتابعيه الذين احتفلوا بعيد ميلاده ، ونشر صورة له من خلال موقع انستجرام . 

 

وعلق الننى قائلا “شعور رائع أن تشعر بالخصوصية والحب من قبلكم جميعًا ، شكرًا لكم على كل أمنياتكم الجميلة بعيد ميلاد  ”.

 

ويذكر ان هنأ محمد مجدى قفشة نجم النادى الأهلي، محمد النني نجم نادى ارسنال الإنجليزي ومنتخب مصر بـ عيد ميلاده الـ 29 ، ونشر قفشة صورة له مع  الننى من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وكتب قفشة على الصورة “ كل سنة وانت طيب ياخويا ”.

 

ووجه نادي أرسنال الإنجليزي، رسالة تهنئة لـ محمد النني نجم الفريق والمنتخب المصري بمناسبة عيد ميلاده الـ 29 امس الاحد .

 

ونشر الحساب الرسمي لـ آرسنال عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لـ النني وعلق: “عيد ميلاد سعيد يا نني”، كما نشر فيديو لـ أهداف محمد النني مع الفريق وأفضل لقطاته وعلق: “يمكنك ضرب المنافسين”.

 

وتواجد محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي في مصر قبل أن يذهب إلي لبنان لقضاء عطلته السنوية بعد نهاية الموسم في إنجلترا.

الأهلى منتخب مصر انستجرام مجدي قفشة النني محمد النني

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