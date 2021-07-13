عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

255 ألف طالب أدبي بالثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “ الشعبة الأدبية ” اليوم الثلاثاء وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالب/طالبة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ،  اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالب وطالبة.

txt

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 لـ البعثة التعليمية المصرية بالسودان

txt

خبر عاجل من التعليم لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

ويحرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم من داخل غرفة عمليات التربية والتعليم ، على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أجهزة أخرى، مؤكدًا أنه سيتم حرمان الطالب الذى يثبت قيامه بالغش من امتحانات هذا العام وامتحانات العام القادم.

من جانبها .. قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 باستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذه المرات الثلاثة هي:

  • المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان
  • المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية من الساعة 3:30 صباحا حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"
  • المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021 


جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

  • 2200 رئيس لجنة
  • 2200 مراقب أول لجنة
  • 12598 مراقبا
  • 91318 ملاحظا
  • 8373 معاونا
  • 9511 عضو أمن
  • 1190 عضو لجنة إدارة
  • 1714 عضوا قانونيا
  • 4746 عضو تطوير

 

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:
-  158 استراحة في قطاع القاهرة 
- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية
- 213 استراحة في قطاع المنصورة
- 281 استراحة في قطاع أسيوط

الثانوية العامة 2021 طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2021 امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة: إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الاضحى

وزير الدفاع الأمريكي: سحب القوات لن ينهي دعمنا لأفغانستان

إجمالي إصابات كورونا حول العالم يبلغ 187 مليونا و238 ألفا و474 حالة

أخبار التكنولوجيا.. تويتر وفيسبوك يتعهدان بالتصدي للعنصرية في نهائي اليورو.. آبل تهدد بمغادرة أسواق المملكة المتحدة

255 ألف طالب أدبي بالثانوية العامة يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية

"كان بيجهز لفرحه".. قصة مقتل عريس على يد جاره بمركز الرحمانية ..شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الادبية

بعد توجيهات السيسي.. برلماني يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضه لحادث أليم.. شاهد عروس تتزوج من عريسها على سرير المستشفى

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

فيديو

فيديوجراف.. الملياردير ريتشارد ينجح في الوصول إلى الفضاء

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ