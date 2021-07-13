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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: الدولة تعمل على خفض المواليد لـ 400 ألف سنويا لمواجهة الزيادة السكانية

النائبة عبلة الألفي
النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب

قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن القيادة السياسية لديها استراتيجية خاصة بتنمية الأسرة المصرية وذلك من أجل حل العديد من المشكلات وأهمها قضية الزيادة السكانية باعتبارها من العوامل التي تؤثر علي نمو الاقتصاد القومي.

 

أضافت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة تعمل علي خفض أعداد المواليد لتصل إلي 400 ألف مولود في السنة والذي يعتبر بمثابة زيادة مقبولة تتلائم مع نسبة الإنجازات الإقتصادية التي تم تحقيقها ومن ثم يتم تحقيق الشمولية في توزيع الخدمات المقدمة للمواطنين وأيضا تحسين مستوي المعيشة.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أنه جاري تحسين الخصائص السكنية والاهتمام بالطفولة المبكرة ونشر ثقافة التباعد بين الأطفال بإعتبارهم أهم الحلول التي تعمل علي نشر التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

 

وكان قد بلغ عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة بالداخــل (102 مليـــون  نسمة) ظهر الاثنين الموافق 5/7/2021.

 

 وكان عدد السكان قد بلغ (101 مليون نسمة ) يوم السبت الموافق 3/10/2020 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

 

الزيادة السكانية الاقتصاد القومي خفض أعداد المواليد الخصائص السكنية الطفولة المبكرة مجلس النواب

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