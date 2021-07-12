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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح عيادة لاستقبال أطفال مرضى ضمور العضلات فى القليوبية

افتتاح عيادة لاستقبال
افتتاح عيادة لاستقبال أطفال مرضى ضمور العضلات

أعلن الدكتور رضا الديب مدير عام فرع القليوبية للتأمين الصحى افتتاح عيادة حسن عوض ببنها للتأمين الصحى فى القليوبية لاستقبال مرضى ضمور العضلات من الأطفال وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

 

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وقال الديب أن هذه المبادرة تستهدف تخصيص عيادات على مستوى الجمهورية لاستقبال مصابى ضمور العضلات من الأطفال ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي فى مصر وتقديم الخدمة الطبية من خلال إتاحة العلاج الجينى للمصابين من الأطفال، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.


وتابع مدير فرع القليوبية أن تلك العيادات سوف تستقبل الأطفال من جميع الأعمار لإجراء الفحوصات الإكلينيكية والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية ضمن تشخيص وتقييم الحالة.
من ناحية اخرى شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توقيع كشوف المستحقين لسكن كريم فى القرى التى تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.


وقال محافظ القليوبية إنه تابع على مدار الشهور الماضية حصر وتدقيق كافة المنازل المستحقة لدخول مبادرة "سكن كريم" ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم كل من (الوحدات المحلية بشبين القناطر، التضامن الاجتماعي، ومؤسسة حياة كريمة) لمراجعة وإدراج الحالات المستحقة لسكن كريم، وبلغ عدد الحصر النهائي (1683) منزل مستحق.


وأشار الهجان إلى أن عملية التقييم تمت من خلال معايير أهمها (ألا تزيد مساحة المنزل عن ١٢٠ م، أن يكون المنزل من دور واحد مبني من بلوك أو طين أو طـوب أحمـر وحالته الإنشائية والعمرانية تحتاج إلى تدخلات ،أو دورين بشرط أن يكون هـناك أسرتين على الأقل مقيمين بالمنزل إقامة دائمة ، أن يكون الترميم أو إعادة البناء حتمي للمعيشة وعدم ترميمه يهدد أمن وحياة الأسرة، أن يكون المسكن الوحيد للأسرة ، ألا تقل إقامتهم الفعلية في المنزل عند إجراء المعاينة عن عام على الأقل، لا يكون لديه حيازة أرض زراعية، ، وألا يكون لديه عقارات أخرى ، أو أي ممتلكات أخرى بخلاف المنزل المقيم به) .


واضاف انه تم التوجيه بمراجعة كافة حالات "سكن كريم" من خلال مجموعات عمل من ديوان عام المحافظة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة ومديرية التضامن الاجتماعي، لتحديد الحالات المستحقة بالفعل، لافتا أن "سكن كريم" مثلها كمثل "تكافل وكرامة" يجب على كل رئيس قرية أن يكون على دراية كاملة للحالات المستحقة بكل دقة تحقيقاً لمبدأ الشفافية والعدالة.


وأثنى المحافظ خلال اللقاء على الجهود التي بذلت على مدار الشهور الماضية من كافة الجهات المعنية لفحص كافة الطلبات المقدمة وإجراء المعاينات اللازمة.

القليوبية مبادرة حياة كريمة التضامن الاجتماعي محافظ القليوبية تكافل وكرامة رؤية مصر 2030 مبادرة سكن كريم

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