عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عشان نحتفل بالعاشرة .. أحمد شوبير يقدم اقتراحا لمتابعيه| شاهد

صدى البلد

اقترح الإعلامى أحمد شوبير ، على متابعه بدعم النادى الأهلى من هذة اللحظة قبل مبارة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام نادى  كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

 

وغرد شوبير عبر حسابة بموقع تويتر: “إيه رأيكم نبدأ ندعم الأهلي من دلوقتي قبل المباراة النهائية ياللا بينا عشان نحتفل بالعاشرة إن شاء الله”.

ويذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق هاجم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب بيان النادي بشأن أزمة التجديد لـ عبدالله جمعة نجم الفريق.

 

وأضاف شوبير في تصريحات.اذاعية لبرنامج “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الزمالك نادي كبير ولا يجب أن يلتفت لاي شائعات تثار خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامه وحاسمة في الدوري المصري وكأس مصر.

وأضاف أن الأفضل هو ظهور أسامه نبيه المدرب العام إعلاميا والتأكيد على عدم وجود أي أزمة لكن أن يصدر مجلس الإدارة بيانا في هذا الشان فهو أمر خاطئ.

مصر الأهلى الزمالك احمد شوبير نهائى دورى أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

بتاكل جمبري حي .. مايا دياب تثير الجدل بفيديو جديد على الشاطئ

رابطة مصنعي السيارات : توجه الدولة للتوسع في استخدامات الكهرباء بالقطاع السيارات صحيح 100%

طالب ثانوية عامة أشيع انتحاره: "أنا عزيت في نفسي وعيلتي عاشوا بؤس وقلق"

8 أطفال جاهزين للحقن.. طب عين شمس: لن نترك أى طفل مصاب بالضمور

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

هاتف iPhone 11 Pro لا يزال على القمة بإمكاناته الخارقة.. سعر ومواصفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض أسعار السيارات والبنزين

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

تحركات عسكرية عاجلة لـ الجيش السوداني

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

الداخلية تستجيب لـ"صدى البلد" بشأن شكاوى سكان ميدان الحلمية

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

بعد وفاة شقيق رامي صبري .. كيف تقنع الأشخاص بالخضوع لعلاج الإدمان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الأغاني.. ميليشيا الحوثي تقتحم حفل زفاف وتطلق النار على المعازيم..فيديو

طريقة عمل أكلات عيد الأضحى ..5 وصفات مختلفة أبرزها الفتة المصرية والفشة

السماء تمطر مسامير وسلاحف.. شاهد | أحداث غريبة في أمريكا

مرحاض يحول الفضلات إلى نقود ويولد الطاقة لاستخدامها في تشغيل السيارات

فيديو

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

المزيد

ساحة رأي

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ