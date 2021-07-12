عشان نحتفل بالعاشرة .. أحمد شوبير يقدم اقتراحا لمتابعيه| شاهد

اقترح الإعلامى أحمد شوبير ، على متابعه بدعم النادى الأهلى من هذة اللحظة قبل مبارة نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام نادى كايزر تشيفز الجنوب إفريقي .

وغرد شوبير عبر حسابة بموقع تويتر: “إيه رأيكم نبدأ ندعم الأهلي من دلوقتي قبل المباراة النهائية ياللا بينا عشان نحتفل بالعاشرة إن شاء الله”.

ويذكر أن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق هاجم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عقب بيان النادي بشأن أزمة التجديد لـ عبدالله جمعة نجم الفريق.

وأضاف شوبير في تصريحات.اذاعية لبرنامج “ مع شوبير ” عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن الزمالك نادي كبير ولا يجب أن يلتفت لاي شائعات تثار خاصة وأن الفريق لديه مباريات هامه وحاسمة في الدوري المصري وكأس مصر.

وأضاف أن الأفضل هو ظهور أسامه نبيه المدرب العام إعلاميا والتأكيد على عدم وجود أي أزمة لكن أن يصدر مجلس الإدارة بيانا في هذا الشان فهو أمر خاطئ.