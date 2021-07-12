أول تعليق من وزير التعليم على فيديو “انفلات لجان امتحانات الثانوية العامة”

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رده على الفيديو المنتشر على السوشيال ميديا والذي يزعم انفلات لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم : الطالب في هذا الفيديو (محمد عبد الله احمد عبد العال) في القسم البريطاني بمدارس مصر للغات Misr Language School في الهرم بالجيزة ، و هذا هو امتحان العربي و الهوية الذي يتم تأديته منزليا بنظام take home exam ، ولكن بعض المدارس جمعت الطلاب في الفصول لاستلام الامتحان وذلك بعد اتمام الامتحان في مدارسنا الرسمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم : لكم أن تحكموا بأنفسكم كيف تم التعامل مع موافقة الوزارة على "إراحة" طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم بالسماح بعقد الامتحانات لمواد الهوية (للمدارس الدولية) من المنزل بدلا من النزول الى اللجان وكيف يستهين بها الطلاب حتى لا نطالب بالامتحان من المنزل مرة أخرى.

وقال الوزير : سوف أترك لمدرسة مصر للغات والسادة المسؤولين عنها والسادة اولياء الامور التصرف الحكيم لمعاقبة هذا العمل الصبياني.

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة الى من استخدم هذا الفيديو في حملات التشويه والسخرية والصراخ واتهام الدولة قائلا : تبينوا وتيقنوا قبل ان تكتبوا وتلقوا بالتهم جزافا يوما بعد يوم والله المستعان.

وكان قد نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تفاصيل العقوبات التي تم توقيعها اليوم بشأن حالات الغش التي تم رصدها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة اليوم الاثنين الموافق ١٢\٧\٢٠٢١.

وقال وزير التربية والتعليم إنه تم ايضا ضبط "١٧ حالة اخرى" ارتكبوا مخالفات ذات ضرر أقل نطاقا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم ، وتمت معاقبتهم حسب القوانين والضوابط المعمول بها.

وأدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من إجمالى 393 ألفا و883 طالبا وطالبة، وذلك في اليوم الثالث من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفون) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 255 طالبا/طالبة.

وحرص الدكتور الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات من غرفة عمليات الوزارة والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأكد حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثالث سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 23 حالة غش مقسمة كالتالي:



6 حالات نشر الامتحان علي الإنترنت



- الطالب "ع.ا.م" بإدارة العجمى بمحافظة الإسكندرية نظرًا لحيازته تابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.م.ا" بإدارة سمالوط بمحافظة المنيا نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م.ر.ك" بإدارة الفشن بمحافظة بنى سويف نظرًا لحيازته جهاز التابلت من "خارج المنظومة" ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ع.ا.ش" بإدارة طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لحيازته موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "أ.ص.ر" بإدارة أولاد صقر بمحافظة الشرقية نظرًا لحيازته جهازا محمولا ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "م. أ. أ" بإدارة أسيوط بمحافظة أسيوط نظرًا لحيازته جهازا محمولا ونشر الامتحان على الإنترنت.



17 حالة غش إلكتروني

شملت الحالات ما بين تهكير تابلت وحيازة سماعة بلوتوث وسماعة عادية والدخول علي التليجرام وتابلت من خارج المنظومة بمحافظات (بنى سويف - الشرقية - المنيا - الإسماعيلية - الجيزة - أسوان- المنوفية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألفا و353 طالبا/طالبة، ويؤدي طلاب مدارس (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالبا وطالبة.