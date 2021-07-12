مؤسس مبادرة "قاوم": نقاوم سلوكيات التحرش وبدأنا بعد انتحار فتاة تعرضت للتهديد

علق محمد اليماني، مؤسس مبادرة "قاوم"، على سبب تبنيه مبادرة "قاوم" لتصدي لجرائم التحرش والابتزاز في المجتمع، منوهًا إلى أنه كان يقدم المساعدات للبنات عن طريقة صفحته الشخصية وتشجيعهم لمواجهة التحرش وتوعيتهم بكيفية الذهاب لمباحث الإنترنت حال تعرضهم لأي مشكلة.

وأوضح "اليماني"، خلال مداخلة عبر الإنترنت، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه فكر في المبادرة والموقع بعد تعرض فتاة للتهديد مما جعلها تقبل على الانتحار، مؤكدًا أنه فكر في مساعدة الفتيات في مواجهة أي تهديد، كما أن المبادرة بدأت منذ سنه والمبادرة انتشرت بشكل كبير ووصلت للبرازيل.

وتابع: أن كل من يرد على الفتيات هم من نفس جنسهم لكي يكون هناك قبول في الكلام"، مؤكدًا أن الدعم النفسي أهم شئ بشكل كبير ويكون من خلال بنات متخصيين في الدعم، وحل الحالات والمشاكل يكون بشكل ودي بين الأطراف، والمبادرة تعمل بشكل كبير وهي في خطوات الترخيص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.



هتعاكس هتتحبس.. عقوبات جديدة لردع الاستخدام السلبي لتطبيقات التواصل الاجتماعي



وافق مجلس النواب، نهائيا على القانون المقدم من زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.



جاءت فلسفة القانون، أن التحرش يعتبر بمثابة تعديا وانتهاكا لحرية الشخص ومساحته الخاصة الأمنية، ويمثل شكلا من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات سواء أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضمونة جنسيا، حيث باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع، وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والادراك بأخطار تلك التظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

القانون شمل أيضا عقوبات على لمن تعرض لغيره بتلميحات عبر التطبيقات والوسائل الإلكترونية، نظرا لانتشارها الفترة الأخيرة، واستغلال البعض لها بشكل سيء.

المادة ٣٠٦ مكرر (أ) نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.



والمادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.