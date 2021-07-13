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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بجهود التنسيقية.. تشكيل لجنة لمستشفى العبور المركزي لتدخل الخدمة العام المقبل

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

أوصت لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم، بتشكيل لجنة مشتركة بين جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور، ووزارة الصحة لزيارة ومعاينة الإنشاءات الخاصة مستشفى العبور المركزي، ومطابقتها لكود المباني المعتمد، والتنسيق بين الجهتين لتدخل المستشفى حيز التنفيذ خلال عام على الأكثر.

 

جاء ذلك بعد عرض الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص إنشاء المستشفى لخدمة مواطني العبور بمحافظة القليوبية.

 

وعرضت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن التنسيقية الاقتراح نيابة عن النائب عمرو يونس.

 

وأضحت العادلي، أن مدينة العبور  التي تم بنائها قبل ٣٩ عاما، لا يوجد بها مستشفى عام أو مركزي، ووفقا للاشتراطات فإن وجود أكثر من ٥٠٠ ألف نسمة يستدعي وجود مستشفى مركزي، مؤكدة أهمية المستشفى لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية، وهو أمر يعد من الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن  تأجيلها.

 

وطالبت العادلي جهاز المدينة ووزارة الصحة بالتنسيق السريع والعمل على استكمال بناء المستشفى وتشيغلها في أسرع وقت.

بجهود التنسيقية مجلس النواب لجنة المقترحات والشكاوى جهاز تنمية المجتمعات العمرانية بالعبور المجتمعات العمرانية النائب عمرو يونس تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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