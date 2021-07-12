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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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طالب ثانوية عامة أشيع انتحاره: "أنا عزيت في نفسي وعيلتي عاشوا بؤس وقلق"

ثانوية عامة
ثانوية عامة

كشف عبداللطيف الشناوي، طالب ثانوية عامة، عن تفاصيل انتشار خبر وفاته بعد أحد الامتحانات، منوهًا إلى أنه تفاجأ بعد امتحان اللغة العربية لشعبة العلمي بالثانوية العامة بانتشار خبر وفاته، كما أنه تفاجأ بأن صورته منشورة على الخبر.

 

وأضاف "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن خبر وفاته ظهر امامه من خلال بوست منتشر عبر "فيسبوك"، متابعًا: "أنا عزيت في نفسي.. وكلمت اللي ناشر الخبر وقلتله الخبر غلط"، إلا أن الخبر انتشر بطريقة سريعة ووصل له مكالمات من الكثير من زملائه.

 

وأوضح أنه كذب البوست والخبر من خلال بوست له عبر "فيسبوك"، كما أن وزير التربية والتعليم نقل عنه المنشور على صفحته الشخصية، مضيفًا: "صورتي نزلت عشان كنت بسأل عن الامتحان قبلها بيوم"، كما أن عائلته عاشت في حالة من البؤس والقلق.

عبداللطيف الشناوي خيري رمضان حديث القاهرة

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