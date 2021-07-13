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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي يوضح كيف نحمي الأبناء بعد حالات الطلاق .. فيديو

الطلاق
الطلاق

قال الدكتور وليد هندي استشاري نفسي، إن عملية الطلاق تؤثر على الأطفال، ويجب على الزوجين عند الوصول إلى مرحلة الطلاق  أن يهتموا بتوعية الأطفال حتى لا تتأثر حياتهم بالسلب نتيجة انفصال الوالدين.

وأضاف هندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى ام سى" المذاع على قناة "دى إم سى"، أن الأطفال يمكنهم أن يظنوا أنهم السبب في حالة الطلاق وبالتالي يجب توعيتهم حتى لا يتأثرون نفسيا وهذا لا يحدث دائما فبالتالي يتأثرون الأطفال بعملية الطلاق التي تحدث للزوجين.

وأوضح وليد هندي، أن عمليات الطلاق الآن أصبحت منتشرة بكثرة ويجب علينا مقاومة الأسر حتي لا يتضرر الأطفال نتيجة انفصال الوالدين .


وتابع : حالات الطلاق إذا تمت والأبناء كبار لا تؤثر بالسلب مثلما يحدث وهم أطفال لأنهم يكونوا مدركين ولديهم وعي كامل، وهذا بسبب الاطلاع على أمثلة مماثلة.


اقرا أيضا : استشاري للرجال: قول كلام حلو لزوجتك وهي بتطبخ الأكل يطلع طعمه حلو

 

قال الدكتور وليد هندى، استشارى الصحة النفسية، إن الطبخ يعد فنا، معقبا: "البيوت كمان ليها طعم مش الأكل بس.. ومن يضع ذلك الطعم هى ست البيت".


وأضاف "هندى" ، أنه عندما يتذوق الرجال طعام زوجاتهم يعرفون من خلاله التاريخ الإجتماعى لديهم عن طريق تحضيرها للطعام وشرائه وترتيبه وكميته.


ونصح الرجال قائلا: "قول كلام حلو لزوجتك وهى بتطبخ الأكل يطلع طعمه حلو.. والاستمتاع بالأكل فيه مناجاة من النفس".

وفى نفس السياق، قال تامر شلبي، خبير العلاقات الأسرية، إن المرأة عليها أن تبعد عن أي شيء يثير المشاكل مع الزوج ، خاصة وأن الزوجة تكون على علم بما يعصب الزوج .

وتابع "شلبي"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المرأة عليها أن تقوم بتغير الأيام حتى لا تتحول الحياة إلى روتين خلال الإجازات، معقبة: "لازم نجدد حياتنا".

ولفت إلى أن هناك ضرورة للعمل على تجديد حياتنا معقبًا: "لازم نجدد حياتنا نعمل على تقليل العصبية، وهذا الأمر يأتي بالتدريج".

 

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