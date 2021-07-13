اتصالات النواب تناقش تردي أوضاع سنترالات مركز أبو حماد

تستأنف اللجان النوعية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء حيث تنظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ثروت سويلم بشأن تردى أوضاع سنترالات مركز أبو حماد، والنائبة نرمين بدراوي، بشأن تدني مستوي كفاءة الخدمات المقدمة من سنترال شبرامنت، والنائب تامر عبدالقادر، بشأن ضعف شبكة الإنترنت في نطاق قرى ومراكز محافظة الوادي.

وهنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والنواب بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب جبالي، عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام علينا وعلى مصر بالخير واليمن والبركات.

وكان قد رفع رئيس المجلس الجلسة العامة للبرلمان أمس الاثنين إلى السبت الموافق 24 يوليو الجاري في تمام الساعة 11 ظهرا.