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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإصابة بسلالتين

طبيب يوضح احتمالية الإصابة بسلالتين من فيروس كورونا في وقت واحد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

في مارس الماضي اصيبت مسنة بلجيكية بسن الـ 90 أصيبت بسلالتين من كورونا في وقت واحد في حالة نادرة و مثير للذعر، يتحدث عنها العالم حتى الآن وذلك بعد إعلان وفاتها بالأمس، بعد صراع مع فيروس كورونا.

نبهت تلك الحالة العالم إلى تطور خطير لفيروس كورونا وقدراته الخفية التي لم تكتشف بعد وذلك بسبب تحوره باستمرار ليخرج منه العديد من السلالات كسلالة ألفا البريطانية وبيتا الجنوب إفريقية والسلالة الهندية والبرازيلية، ليتسبب هذه التحورات في حالة من القلق المستمر بكافة أنحاء العالم.

وتعقيباً على هذا الأمر قال الدكتور "عز العرب" أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية،أنه يمكن أن يصاب الشخص بـ سلالتين من فيروس كورونا، في وقت واحد كما حدث مع المسنة البلجيكية.

وأرجع الدكتور " عز العرب" هذا الأمر إلى ان من الممكن الشخص المصاب بهذه الحالة أن يكون نتقل له عدوى من شخص كان مصاب بسلالتين في وقت واحد، أو من الممكن أن يصاب الشخص بسلالة ومن ثم يصاب بسلالة أخرى في نفس الوقت.


وأوضح " عز العرب" في حديثه لموقع "صدى البلد"، أن هذه الحالة يمكن ان تظهر في الفترات التي تنتشر فيها كورونا بشكل كبير، وانه يمكن أن تظهر إصابات بسلالتين من فيروس كورونا في الوقت ذاته، كما حدث في العديد من البلدان.

وأشار  أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، إلى ان فيروس كورونا يتحور بشكل سريع للغاية لأن الغلاف البروتيني الشوكي للفيروس يتغير و يتحور باستمرار، لهذا نجد سلالات جديدة من الفيروس تتحور إلى العديد من السلالات الأخرى .

سلالتين كورونا فيروس كورونا مسنة بلجيكية فيروس مارس الماضي

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