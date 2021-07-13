ضبط 150 كجم لحوم و140 كجم كبدة غير صالحة فى بورسعيد

قامت حملة مكبرة لمديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى مدير عام الطب البيطري على محلات الجزارة وذلك قبل عيد الأضحى المبارك.

أسفرت حملة بيطري بورسعيد عن ضبط 150 كجم من اللحوم مذبوحة خارج المجزر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى داخل إحدى الثلاجات بحى الشرق

كما تمكنت حملة بيطري بورسعيد من ضبط 140 كجم من الكبدة فى حالة إحلال تام داخل أحد محلات الجزارة بحى الشرق وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بناء على تقرير من الدكتور أسامة العزبى .



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات..

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