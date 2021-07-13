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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أؤيد قرار مجلس الزمالك برفض خوض مباراة أسوان

الزمالك
الزمالك

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن مباراة اسوان في كأس مصر قراراً صحيحاً ، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعنُت من المجلس في عدم خوض المباراة .

وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : 
قرار مجلس إدارة نادي الزمالك في عدم خوض مباراة أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر ، قراراً صحيحاً ، فليس منطقياً أن يخوض فريق مباراة في نصف النهائي ، وفي المقابل الفريق المنافس لم يخض سوى مباراة وحيدة في البطولة ذاتها ، ولذلك أرى أن القرار ليس به أي شكل من أشكال التعنت والدخول في صراعات مع اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، بل أن القرار جاء حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .

رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي  الزمالك  حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

وأضاف لبيب  في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا  يؤكد  خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه  لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.


وطالب  حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر  معلن في وقت مبكر  حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.


وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.


وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.


وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

الزمالك حسين لبيب أسوان كأس مصر نادي الزمالك

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