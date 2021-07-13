محمد صلاح: أؤيد قرار مجلس الزمالك برفض خوض مباراة أسوان

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن قرار مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب بشأن مباراة اسوان في كأس مصر قراراً صحيحاً ، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعنُت من المجلس في عدم خوض المباراة .
وأضاف صلاح في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :
قرار مجلس إدارة نادي الزمالك في عدم خوض مباراة أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر ، قراراً صحيحاً ، فليس منطقياً أن يخوض فريق مباراة في نصف النهائي ، وفي المقابل الفريق المنافس لم يخض سوى مباراة وحيدة في البطولة ذاتها ، ولذلك أرى أن القرار ليس به أي شكل من أشكال التعنت والدخول في صراعات مع اللجنة المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، بل أن القرار جاء حرصاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع .
رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي الكأس
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.
وأضاف لبيب في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.
وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.
وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.