أيمن علي يدخل سباق انتخابات الترسانة

أعلن أيمن علي نائب رئيس منطقة الجيزة لكرة السلة وعضو لجنة فض المنازعات بالاتحاد المصري لكرة السلة دخوله سباق الانتخابات القادمة للشواكيش علي نفس المقعد برفقة قائمة حسن فريد وسيد جوهر .

وتولي ايمن علي مهمة امين الصندوق خلال فترة ٢٠١٤ ونجح في تسديد عدد كبير من ديون النادي في ذلك الوقت والتي قدرت بحوالي ٥٥ مليون جنيه وحافظ علي الأنشطة الرياضية التي كانت مهددة بالالغاء بحجه الديون المتراكمة .

كما ساهم في تحويل ارضيه ملعب الكرة الفرعي وكرة اليد من “حمرة ” إلى “ ترتان ” وتجديد ملعب كرة القدم بتكلفه ٣٥ مليون جنية بجانب جيم خاص للاعبين ، صيانه حمام السباحة الأوليمبي وسداد مستحقات جميع اللاعبين اللاعبين لكره القدم أصحاب الشكاوى السابقين

ونافس نادي الترسانة خلال فترة توليه المنصب المنافسة في جميع الألعاب الجماعية للصعود للدوري الممتاز بما فيهم كره القدم .

وشهد الترسانة في عهد ايمن علي عقود للاعبين كرة قدم محترفين قدرت بأكثر من مليون جنيه كما كان النادي قريبا من الصعود لولا ضربة الجزاء التي اضاعها الحارس في ٢٠١٦ .

ويتولي أيمن علي منصب أمين مساعد الشئون الرياضية لحزب حماه الوطن امانه القاهرة