عمرو الدردير: الزمالك رفض خوض مباراة أسوان بأسلوب راقٍ

أكد عمرو الدردير المتحدث الإعلامي لـ نادي الزمالك أن مجلس إدارة النادي رفض خوض مباراة أسوان ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر، بأسلوب راقٍ؛ حرصاً على مصلحة الفريق.
وقال الدردير في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : طلبنا عدم خوض مباراة أسوان ضمن منافسات كأس مصر ، مراعاةً لمبدأ تكافؤ الفرص ، نظراً لعدم خوض النادي الأهلي سوى مباراة وحيدة في البطولة ذاتها أمام فريق أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ32 .
وأوضح : تقدمنا بطلب للاتحاد المصري لكرة القدم برفض خوض مباراة أسوان إلا عقب خوض الفريق الأحمر لنفس العدد من المباريات ، وجاء ذلك بأسلوب راقٍ ودون تعنُت أو الدخول في أزمات مع مسئولي الجبلاية .
رسميا .. الزمالك يرفض خوض لقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.
وأضاف لبيب في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.
وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت مبكر؛ حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.
وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.