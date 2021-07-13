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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو تنسحب من دورة الألعاب الأوليمبية بسبب كورونا

صدى البلد

 أعلنت لاعبة التنس الكندية بيانكا أندريسكو، انسحابها من دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر في طوكيو باليابان.


وأعلنت أندريسكو (المصنفة الخامسة عالميًا) -على موقع الصور الشهير "إنستجرام"- انسحابها، مستشهدة بالتحديات المتعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد.


وكان أعلى ترتيب وصلت له أندريسكو (البالغة 21 عاما) في التصنيف العالمي لاتحاد لاعبات التنس المحترفات هو المركز الرابع، بعد فترة وجيزة من فوزها بلقبها الوحيد في جراند سلام، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2019، وتبع ذلك فوزها ببطولة كأس روجرز في مسقط رأسها بمدينة مسيساجا.


وتنطلق الألعاب الأولمبية في 23 يوليو في طوكيو باليابان، حيث تم إعلان حالة الطوارئ مؤخرا، وقررت اللجنة الأولمبية الدولية استضافة جميع الأحداث دون جمهور بسبب جائحة كورونا.

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