نجم الزمالك: تأجيل هذا العدد من المباريات للأهلي أمر غير مبرر ولا يحدث فى العالم

أبدى أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق إندهاشه من تأجيل أكثر من 7 مباريات للنادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .
وقال مجدي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :على أي أساس يتم قيد 30 لاعباً وأكثر في قوائم الأندية قبل بدء الموسم طالما أن هناك نية للتأجيل ؟!
وأكمل نجم الزمالك السابق : لم أر في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل هذا العدد من المباريات لأي فريق ، فعلى سبيل المثال لم يتخذ الإتحاد الإنجليزي قراراً بتأجيل مباريات لناديي تشيلسي و مانشستر سيتي بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، فقد لعبا الفريقين في مسابقة الدوري قبل ثلاثة أيام فقط من خوض النهائي الأوروبي .
الزمالك يرفض خوض مباراة أسوان
أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حرصه على نجاح المسابقات المحلية.
وأضاف لبيب في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا يؤكد خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.
وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.
وطالب حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر معلن في وقت مبكر حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.
وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.
وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.
وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.