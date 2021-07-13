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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك: تأجيل هذا العدد من المباريات للأهلي أمر غير مبرر ولا يحدث فى العالم

الزمالك
الزمالك

أبدى أحمد مجدي نجم نادي الزمالك السابق إندهاشه من تأجيل أكثر من 7 مباريات للنادي الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم .

وقال مجدي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :على أي أساس يتم قيد 30 لاعباً وأكثر في قوائم الأندية قبل بدء الموسم طالما أن هناك نية للتأجيل ؟! 


وأكمل نجم الزمالك السابق : لم أر في أي دوري على مستوى العالم أن يتم تأجيل هذا العدد من المباريات لأي فريق ، فعلى سبيل المثال لم يتخذ الإتحاد الإنجليزي قراراً بتأجيل مباريات لناديي تشيلسي و مانشستر سيتي بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، فقد لعبا الفريقين في مسابقة الدوري قبل ثلاثة أيام فقط من خوض النهائي الأوروبي .

الزمالك يرفض خوض مباراة أسوان 

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي  الزمالك  حرصه على نجاح المسابقات المحلية.

وأضاف لبيب  في مؤتمر صحفي، أن مجلس الإدارة أصدر بيانا رسميا  يؤكد  خلاله ضرورة احترام قيم المسابقة وأنه لا يوجد أي مبرر بأن ينفرد الزمالك بخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام أسوان المقرر لها يوم الاثنين ٩ أغسطس المقبل، في حين أن باقي الفرق لم تبلغ سوى دور الستة عشر للكأس، وسيكون هناك متسع من الوقت لإقامة مباريات الدور نصف النهائي.

وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن عدم قبول ناديه  لخوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد.


وطالب  حسين لبيب بأن يكون موعد نهائي كأس مصر  معلن في وقت مبكر  حتى تستعد الفرق بصورة جيدة.


وأوضح لبيب أن مجلس الإدارة يدرس أيضا ملف كرة السلة ولائحة الاتحاد الخاصة بالتعاقدات الجديدة وسيكون هناك بيان حول هذا الأمر.


وأضاف أن المجلس لن يتنازل عن أي حق من حقوق الزمالك ولكن بالطرق الشرعية وشدد على ضرورة مساواة كافة الاتحادات بين جميع الأندية والمنافسين.


وأضاف أن قرار الزمالك بعدم خوض نصف نهائي كأس مصر في الموعد المحدد هو قرار إداري من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وطالب اتحاد الكرة إعادة النظر في قراره فيما يخص موعد لقاء نصف نهائي الكأس.

الزمالك أسوان الأهلى حسين لبيب كأس مصر

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