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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحر مستمر.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

أرشيفية
أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، مع نشاط متوقع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 35 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 32 23
مطروح 30 22
السلوم 33 23
سيوة 38 23
بورسعيد 32 26
دمياط 31 25
الزقازيق 36 25
المنصورة 36 24
الإسماعيلية 37 24
السويس 37 25
العريش 33 25
رفح 32 24
رأس سدر 37 26
نخل 36 20
نويبع 38 28
طابا 36 24
كاترين 31 19
الطور 37 25
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 27
الفيوم 37 24
بني سويف 38 25
المنيا 39 25
أسيوط 39 26
سوهاج 40 26
قنا 40 27
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
إدفو 42 28
أبوسمبل 42 28
الوادي الجديد 42 27
شلاتين 38 27
أبو رماد 37 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 42 30
المدينة 44 31
الرياض 47 30
المنامة 40 32
أبوظبى 46 35
الدوحة 40 34
الكويت 48 33
دمشق 38 19
بيروت 30 28
عمان 33 21
القدس 28 21
غزة 31 24
بغداد 45 30
مسقط 37 34
صنعاء 28 18
الخرطوم 38 29
طرابلس 32 26
تونس 35 23
الجزائر 29 22
الرباط 26 16
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 34 17
إسطنبول 31 22
إسلام آباد 29 24
نيودلهي 35 27
جاكرتا 33 24
بكين 28 22
كوالالمبور 29 24
طوكيو 30 23
أثينا 35 25
روما 30 21
باريس 20 15
مدريد 29 16
برلين 29 21
لندن 22 15
مونتريال 26 20
موسكو 32 22
نيويورك 29 21
واشنطن 34 23
نواكشوط 29 24
أديس أبابا 20 14

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